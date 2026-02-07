Cuenta de red social de Trump retira video de los Obama como simios tras recibir críticas

Compartir

WASHINGTON/Xinhua

La cuenta de la red social del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, eliminó este viernes una video generado con inteligencia artificial en el que aparecían el expresidente estadounidense Barak Obama y la ex primera dama, Michelle Obama, como simios debido a que provocó críticas generalizadas.

«Rezo porque sea falso porque es la cosa más racista que he visto salir de esta Casa Blanca. El presidente debe eliminarlo», dijo esta mañana en X el senador Tim Scott, republicano de Carolina del Norte.

El líder demócrata de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, dijo en X que los Obama «representan lo mejor de este país» y que «todos y cada uno de los republicanos deben denunciar de inmediato la repugnante intolerancia de Donald Trump».

El breve video forma parte de un video más largo creado por una cuenta de memes de MAGA (Make America Great Again) y fue publicado en la cuenta de Truth Social de Trump a las 23:44 del jueves, hora del este del país, informó Axios, medio que señaló que el video permaneció en la red cerca de 12 horas.

El video completo también incluye a otros demócratas como el expresidente Joe Biden; la exvicepresidenta, Kamala Harris; la representante de la Cámara, Alexandria Ocasio-Cortez; el alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani; y la exsecretaria de Estado, Hillary Clinton.

Con anterioridad, funcionarios de la Casa Blanca defendieron la publicación. «Esto proviene de un video de memes de internet en el que aparecen el presidente Trump como el rey de la selva y los demócratas como personajes de El Rey León», dijo en una declaración la secretaria de Prensa de a Casa Blanca, Karoline Leavitt.

Muchos medios noticiosos y comentaristas estadounidenses han descrito repetidamente las declaraciones de Trump como racistas.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...