Un titular manipulador, advierte Villalona

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El economista César Villalona cuestionó un titular difundido por el Banco Central de Reserva de El Salvador al considerar que presenta de forma engañosa el comportamiento de la inversión extranjera en el país durante 2025.

Villalona señaló que el titular utiliza el término “ascendió” para referirse a la inversión extranjera directa, lo que —según explicó— transmite la idea de un crecimiento. Sin embargo, afirmó que los datos reflejan una disminución en comparación con el año anterior.

De acuerdo con el economista, la inversión extranjera en 2025 fue de 475 millones de dólares, mientras que en 2024 alcanzó los 756 millones, lo que representa una reducción significativa. En ese contexto, acusó al aparato de comunicación gubernamental de recurrir a estrategias de propaganda para presentar cifras económicas bajo una narrativa favorable al gobierno.

“Les sobra la capacidad de engañar y manipular. Mienten con conciencia”, expresó Villalona en su publicación, donde también criticó la forma en que se divulgan los indicadores económicos oficiales.

El analista agregó que la cifra más alta de inversión extranjera reciente se registró en 2018, cuando alcanzó los 826 millones de dólares. Según indicó, desde la llegada al poder del presidente Nayib Bukele en 2019, el país no ha vuelto a alcanzar ese nivel de captación de inversión externa.

Villalona concluyó que la actual cifra representa “casi la mitad” de la registrada en 2018, y advirtió que esto refleja un deterioro en la atracción de capital extranjero hacia la economía salvadoreña.

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