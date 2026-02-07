Tensión en San Francisco Angulo por la construcción del relleno sanitario

Compartir

Samuel Amaya

@SamuelAmaya

Habitantes de San Francisco Angulo viven momentos de tensión donde se pretende construir un relleno sanitario, ya que, en la zona, los delegados de la empresa mexicana CYEEMSAL y de la Asociación de Municipios Los Nonualcos han continuado con los trabajos, incluso, con presencia militar y policial.

Cesar Cañas, coordinador del Movimiento por la Defensa de la Tierra y Recursos Naturales de Tecoluca, denunció el jueves la presencia militar y policial en la zona. Esto tomando en cuenta que tanto la PNC como la FAES han sido utilizadas por el Gobierno para violentar los derechos humanos de personas que se oponen a las políticas y proyectos que se implementan en los territorios y que dañan el mismo medio ambiente y a las comunidades.

“Queremos hacer un llamado enérgico a la comunidad salvadoreña, a las organizaciones sociales, a la iglesia, a las organizaciones ambientalistas, a todas las personas solidarias que sienten empatía y amor con el prójimo, a que acompañen esta lucha, que es una lucha por la vida y la dignidad de las comunidades de Tecoluca”, destacó Cañas.

Cañas sostuvo que “nadie quiere que le vayan a poner un basurero a la par de su casa y este es el caso de San Francisco de Angulo”. Las autoridades no realizaron consultas públicas sobre la construcción del relleno sanitario tampoco han presentado un estudio de impacto ambiental, tal como lo establece la ley.

“Es una zona que ha sido golpeada por crímenes de lesa humanidad, es una zona que consideramos que es sagrada. Aquí hay también una riqueza hídrica, una diversidad de ríos y quebradas, hay una riqueza ambiental, árboles centenarios que están siendo talados, pero además nosotros damos firme fe de que hay medidas cautelares que fueron emitidas en el año 2018 y que amparan a la comunidad”, informó Cañas.

Estas medidas fueron otorgadas por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), quien recomendó a la Asociación de Municipios de los Nonualcos que se abstuviera de hacer todo tipo de obra física, ya sea con maquinaria pesada o manual en la zona que “hoy se está destruyendo”. Además, recomendó a la Fiscalía que destinara los recursos necesarios para hacer las investigaciones por la posible presencia de osamentas en la zona de personas que fueron asesinadas en el marco del conflicto armado. Mientras que al Ministerio de Medio Ambiente le recomendó que priorizara el derecho a la vida y a la salud de la población de San Francisco Angulo y comunidades aledañas.

“Esas medidas cautelares siguen vigentes, son nuestro escudo, porque las condiciones que están actuales son las mismas condiciones que estaban en 2018”, destacó Cañas.

“La comunidad “no renunciamos a nuestros derechos humanos y decimos -No al basurero en San Francisco Angulo-“, concluyó Cañas.

Las comunidades de Tecoluca presentaron datos técnicos a la PDDH donde advierten el riesgo ambiental por la construcción del relleno sanitario. María Inés Dávila del BRP y de la Facultad Multidisciplinaria Paracentral de la UES, señaló que la información oficial identifica la zona en la que se pretende realizar el relleno sanitario como sitio Ramsar, además posee origen volcánico y presenta características permeables con una significativa capacidad de infiltración, por lo que, colocar desechos tóxicos sobre el terreno contaminaría los mantos acuíferos.

La tarde noche de este viernes, el colectivo de Derechos Humanos, Herberth Anaya Sanabria realizó una vigilia frente a un centro comercial de San Salvador para exponer la situación de San Francisco Angulo. Este movimiento, así como el Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular y Milpa El Salvador han acompañado a la comunidad en su lucha contra el relleno sanitario.

