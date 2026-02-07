“En El Salvador las mujeres sí lloran buscando justicia y libertad para inocentes del régimen”: MOVIR

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El Movimiento de Víctimas del Régimen (MOVIR) manifestó que las madres, hermanas, esposas “sí lloran”, buscando justicia y libertad para sus inocentes detenidos bajo el régimen de excepción.

Samuel Ramírez, dirigente del MOVIR señaló que “en El Salvador las mujeres sí lloran buscando libertad y justicia para sus seres queridos inocentes víctimas del régimen de excepción”, esto en alusión a la famosa frase la cantante colombiana Shakira: “las mujeres ya no lloran”. Este álbum, anteriormente mencionado, será la carta de presentación de la artista colombiana a El Salvador durante el 7, 8, 12, 14, 15 denominado “Residencia Centroamericana”.

A pesar de que el evento es organizado por una empresa privada, el Gobierno lo ha tomado como suyo todo lo que conlleva. Incluso, el propio presidente de la República, Nayib Bukele, lo ha promocionado en sus redes sociales. Lo mismo ha hecho la embajadora de El Salvador en los Estados Unidos, Milena Mayorga.

Shakira se presentará en San Salvador, en medio de la denuncia de fuertes y graves violaciones a derechos humanos bajo el régimen de excepción, implementado desde el 27 de marzo de 2022, y que mes a mes lo prorroga la Asamblea Legislativa.

Samuel Ramírez manifestó que el Gobierno busca vender un país “en paz y con seguridad”. “El régimen de excepción ya no se aplica solo a las pandillas, ahora, a 46 meses de su implementación, es un instrumento de control social para garantizar la gobernabilidad”, manifestó MOVIR.

Cientos de madres han pedido información sobre sus hijos inocentes en el régimen de excepción, han marchado en las calles y presentado escritos a instancias como la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) para intentar conocer el paradero de sus familiares.

Tal es el caso de Ana Cecilia Ponce, quien tiene a su hija, Yanteh Mungía Ponce, detenida desde el 4 de junio de 2022, desde su captura en la comunidad Padre Cosme Spessotto (La Paz) no sabe nada de ella. “Yo no sé nada de ella, si está viva o ya murió, no sé nada de ella”, relata la madre.

Yanteh Munguía Ponce trabajaba en una comercial con todas las prestaciones de la ley “y ahora, pues, ahí donde está ella ha dejado a sus tres niños, que no saben de ella, ni ella de los niños”.

“Yo le hago el llamado a Shakira, no es una realidad como el presidente se la plantea y como ella es una persona muy admirada por todo el público le hago el llamado de que acá no es como se lo pintan”, señaló la madre.

Ana Cecilia Ponce señaló que, a través de la visita de la artista colombiana, se les puede ayudar a todas las víctimas del régimen de excepción. “Ella nos puede ayudar a todas las que somos víctimas del régimen. Tengo a mi hija que está capturada. Ya anduve en entrevistas, en medios a ver si me pueden ayudar y nada. Ya entregué documentación de ella, arraigos en Casa Presidencial. He ido a dejar la Procuraduría (para la Defensa de los Derechos Humanos) y aún no me dan ninguna esperanza”.

Las familias de las víctimas directas del régimen piden que la artista colombiana pueda mediar en el país, tomando en cuenta que es una artista de renombre y estará en el país por una semana entera.

El MOVIR ha presentado tres demandas de inconstitucionalidad a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, pidiendo la eliminación del régimen, pero a la fecha, no han tenido respuestas, tampoco han tenido respuestas de los otros escritos presentados a diferentes instancias de Gobierno.

