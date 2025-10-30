Denuncian arresto arbitrario de joven víctima de hurto

Compartir

Fiscalía lo acusa de delitos informáticos

Saúl Méndez

Colaborador

El 28 de octubre, la Policía Nacional Civil (PNC) informó sobre la captura de Junior Osiel Benavides Villanueva, de 25 años, acusado del delito de hurto por medios informáticos.

Según el reporte policial, Benavides habría robado un teléfono celular a un pasajero de la ruta 29A durante la madrugada del lunes. Con el dispositivo en su poder, presuntamente accedió a las cuentas bancarias de la víctima y gestionó un crédito preaprobado por más de $7,000.

“Posterior a esto, realizó dos desembolsos por diferentes cantidades: $2,000 y $1,265. Al recibir las notificaciones electrónicas, la víctima interpuso la denuncia y de inmediato iniciamos un operativo de búsqueda”, detalló la PNC en un comunicado.

Sin embargo, familiares de Benavides denunciaron que la detención fue arbitraria y que el joven es, en realidad, víctima de un caso previo de hurto.

“Mi hermano fue víctima de un robo hace aproximadamente un mes y perdió su celular, el cual lograron desbloquear. Desde entonces han atentado contra su dignidad y su información personal. Él denunció el hecho y reportó sus cuentas bancarias, pero nunca recibió una respuesta de las autoridades”, relató su hermana.

Agregó que la cuenta bancaria de Benavides habría sido utilizada como “cuenta mula”, es decir, para recibir dinero y realizar retiros por parte de terceros desconocidos, sin su consentimiento.

«Mi hermano fue víctima y su cuenta bancaria, se utilizó como CUENTA MULA (recibió dinero y lo sacaron en cajeros automáticos por personas que se desconoce) sin su consentimiento», aseguró.

“Actualmente, enfrenta una denuncia por un delito que no cometió. Quienes lo conocemos sabemos que es una persona responsable, trabajadora y con principios. No tiene antecedentes penales ni se ha visto involucrado en problemas”, afirmaron familiares del detenido.

Los parientes también criticaron la difusión de información falsa en redes sociales y algunos medios que lo señalan como culpable.

“La información que están compartiendo en páginas y noticieros es completamente falsa. Nada de lo que se dice tiene sentido ni pruebas que lo respalden”, advirtió la hermana de Benavides.

Junior Benavides es licenciado en Mercadotecnia de la Universidad Don Bosco, tiene empleo estable y vehículo propio, según su familia.

“Mi hermano es quien paga mis estudios y contribuye al sustento del hogar. Confiamos en que las autoridades harán justicia y que la verdad saldrá a la luz. Pedimos apoyo para difundir su caso, porque su integridad y la de nuestra familia están siendo vulneradas”, concluyó.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...