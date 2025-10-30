Asamblea prorroga nuevamente el régimen de excepción

Compartir

La Asamblea Legislativa aprobó, con 57 votos, la cuadragésima cuarta prórroga al régimen de excepción, medida estatal vigente desde el 27 de marzo de 2022, con la cual se han violentado los derechos humanos de miles de personas que nada tienen que ver con pandillas.

El régimen de excepción estará vigente por 30 días más, desde el próximo 2 de noviembre hasta el 1 de diciembre. Desde que esta medida fue implementada por primera vez, la reducción de hechos violentos a escala nacional ha sido una constante. Hasta el pasado 28 de octubre, las autoridades registraron 1,046 días sin homicidios y habían detenido a 89,900 pandilleros capturados. Además, según reportes de la Policía Nacional Civil (PNC), del 1 de enero al 28 de octubre de este año se han documentado 248 días sin muertes violentas.

Esos datos son los que el Gobierno propagandea, para seguir aprobando mes con mes esta medida que suspende derechos fundamentales de los salvadoreños. Estos son: derecho de defensa, al plazo de la detención administrativa y a la inviolabilidad de la correspondencia.

El subjefe de fracción de Nuevas Ideas, Caleb Navarro, señaló la importancia de dar continuidad al régimen, ya que las autoridades continúan haciendo capturas de algunos remanentes de pandillas.

Como ejemplo, el parlamentario citó la captura que hicieron las autoridades en el distrito de San Martín, el pasado 27 de octubre, de una reconocida pandillera del Barrio 18-Sureños, identificada como Silvia Portillo López, alias ‘Little One’.

Al respecto, Navarro recordó que ella participó en un documental llamado ‘La Vida Loca’, dirigido por el fotoperiodista y cineasta franco-español, Christian Poveda, quien posteriormente fue asesinado por dicha estructura delictiva.

“Hay pandilleros remanentes, importantes, de alta peligrosidad, que no se han capturado. Por eso la necesidad de seguir prorrogando el régimen de excepción”, argumentó Navarro.

En el decreto, el Ejecutivo sostuvo que “a partir de la información obtenida mediante labores de inteligencia y el monitoreo de redes sociales, se ha detectado la utilización de gestos, señales y formas de comunicación asociadas a pandillas por parte de menores de edad, manifestada a través de diversas expresiones en plataformas digitales”.

El Gobierno señaló que el involucramiento de estos menores no se limita a dichas manifestaciones simbólicas, sino que incluye su participación en procesos de coordinación y coordinación de acciones ilícitas en redes sociales”.

Además, plantea que estas dinámicas “facilitan la reorganización y ejecución de operaciones delictivas en las comunidades donde residen”. A juicio del Gobierno, “esta situación representa un riesgo latente de reclutamiento y regeneración de estructuras criminales, además de constituir una amenaza significativa para la seguridad pública y un obstáculo para los esfuerzos de prevención social.

La oposición (ARENA) no votó y Claudia Ortiz (VAMOS) votó en contra, ya que esta medida estatal ha violentado los derechos de miles de personas que nada tienen que ver con pandillas.

