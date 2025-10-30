Familias de comunidad El Manguito y Palermo recibirán títulos de propiedad

Compartir

Los diputados aprobaron 59 votos una reforma a la Ley Especial para la Legalización de las Calles, Tramos de Calle, de Carretera, de Derechos de Vía y Antiguos Derechos de Vía, Declarados en Desuso y Desafectados como de Uso Público, para que más de 300 habitantes de la comunidad El Manguito y Palermo recibirán títulos de propiedad.

Los títulos de propiedad podrán ser transferidos a través del Fondo Nacional de Vivienda Popular, a las familias de escasos recursos económicos. Serán 235 familias de la comunidad El Manguito y 75 de la Palermo que podrán tener seguridad jurídica sobre la tenencia de sus inmuebles. Esto ocurrirá debido a que la franja de terreno sobre la que están asentadas las viviendas será clasificada como de uso público y poseerá los títulos de propiedad.

“Es un día importante para los residentes de estas comunidades, porque son familias que tienen 80 años de estar esperando sus escrituras. Como diputados de esta Asamblea vamos a dar todos los marcos jurídicos para que puedan disfrutar sus viviendas y que puedan decir al fin: ‘Esta es mi casa’”, indicó el presidente Ernesto Castro en la sesión plenaria.

El legislador, quien propuso la iniciativa la semana pasada, sostuvo que “los políticos anteriores llegaban a hacer promesas y los condicionaban sobre si los elegían iban a recibir sus escrituras, pero eso último nunca pasó”. “Las comunidades fueron abandonadas, pero ahora las cosas están cambiando. Se está haciendo un acto de justicia que debió haberse hecho antes”, finalizó.

Ambas comunidades están ubicadas en San Salvador. Un grupo de habitantes de la zona asistieron a la plenaria para presenciar la votación. A la vez, los habitantes agradecieron a los legisladores por la reforma.

