Seis de cada diez salvadoreños dependen del sistema público de salud cuando se enferman

“No tratamos de crear una confrontación, al contrario, queremos crear un diálogo conjunto, trabajar en conjunto con el Sistema de Salud Nacional y el ministro Alabi”

Alma Vilches

@AlmaCoLatino

Las Comunidades de Fe Organizadas en Acción (COFOA), junto al Sindicato de Médicos Trabajadores del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (SIMETRISSS) y el Colegio Médico de El Salvador (COLMEDES), dio a conocer los resultados de la encuesta sobre Servicios de Salud en El Salvador, la cual reveló que el 60% de los salvadoreños cuando se enferman dependen directamente del sistema público de salud.

Emerson Moreno, del equipo jurídico de COFOA, enfatizó que el recurso económico limita de alguna manera el acceso a otros sistemas de salud más personalizados o de índole privado, solo el 16% de la población puede optar a este tipo de servicios.

Además, el 12% prefiere usar remedios caseros y el 9.5% automedicarse antes de buscar atención médica formal. Quienes optan por automedicarse el 17.4% lo hace por falta de dinero para acceder al sistema de salud, 14% debido a la mala atención en los centros de salud y 9% porque se encuentra lejos la Unidad de Salud.

“La falta de recursos económicos obliga y orienta a la gente a aglutinarse en el sistema de salud pública, pero, esto causa también un desabastecimiento o falta de medicamentos, para cubrir la necesidad y demanda que hay dentro del sistema de salud pública, lo que obliga al usuario que, a pesar de haber recurrido al sistema de salud pública, igual tenga que recurrir en gasto, para la compra de medicamentos porque le otorgan la receta, pero en la farmacia del centro de salud no cuentan con el medicamento”, indicó Moreno.

Moreno reiteró que a través de las encuestas COFOA muestra el clamor de la población al expresar el deseo de un sistema de salud óptimo, con medicamentos, más especialistas para tener un acceso de salud preventivo o un control con citas no tan tardías.

Según el director de COFOA, Alberto Velázquez, es importante el trabajo conjunto, por ello, solicitan entablar un diálogo entre expertos en la salud, comunidad y gobierno, con el fin de mejorar las condiciones tanto de los profesionales y personal de la salud, como de los usuarios, asegurando un sistema más eficiente y justo para todos.

Velásquez manifestó que han recopilado datos los cuales destacan la necesidad de fortalecer nuestro sistema de salud, para responder al mandato del Estado, contemplado en el artículo 1, 65, 66, 67, 68 de la Constitución que es la de proveer una salud digna y de calidad al pueblo salvadoreño.

“Esperamos que la nueva Red Nacional de Hospitales se estructure con base a las necesidades reales tanto de los médicos como de los usuarios, garantizando así la seguridad laboral y la calidad en la atención médica a todos los salvadoreños”, expresó.

Velázquez destacó que entre las peticiones y recomendaciones incluye, la creación de un Plan Nacional de Salud Integral, abastecimiento de medicamentos e insumos médicos que garanticen la disponibilidad constante para ofrecer atención de calidad.

Además, mejoras en las instalaciones de hospitales y unidades de salud para asegurar que el personal médico y los usuarios cuenten con espacios dignos, seguros y accesibles para todos, asimismo, condiciones laborales justas que promuevan una remuneración adecuada y horarios equilibrados para el personal de salud, reconociendo su esfuerzo.

“COFOA, SIMETRISSS y el Colegio Médico reafirmamos nuestro compromiso con el diálogo constructivo y extendemos nuestra mano al presidente de la República, Nayib Bukele, al ministro de Salud, Francisco Alabi, y a la Asamblea Legislativa, para colaborar de manera conjunta en el fortalecimiento y mejoras a nuestro sistema nacional de salud pública”, aseguró.

Gabriel Orellana, representante de la comunidad San José Palo Verde, Guazapa, departamento de San Salvador, explicó que le fue diagnosticada deficiencia renal pulmonar crónica, y siempre ha tenido problema cuando le toca ir a retirar el tratamiento de Especialidades en el Hospital Rosales, le toman los datos y lo mandan a esperar a la sala de emergencia.

“Luego de 5 o 6 horas de esperar me salen diciendo que el medicamento asignado no está disponible porque no ha entrado, dicen que me darán un jarabe de ambroxol, cuando por mi enfermedad necesito oxígeno medicinal, me dicen que deje el número de teléfono y que me llamarán, lo cual nunca sucede”, denunció.

Manifestó que ese tratamiento por ser imprescindible para seguir con vida, se ve en necesidad de comprar el tanque de oxígeno cuyo valor es de aproximadamente $150, además de $100 de transporte para viajar desde Guazapa hasta San Salvador y de regreso a su vivienda.

Igual situación atraviesa Tránsito Juárez, quien reside en Rosario de La Paz, departamento de La Paz, padece insuficiencia renal crónica y es hipertensa, y desde hace seis a ocho meses no ha recibido el tratamiento médico para la presión arterial, pero en el Hospital Santa Teresa le dicen que no hay.

“Estos meses siempre me dicen que no hay, venga el otro mes o lo compra, con mucho esfuerzo y sacrificio me ha tocado gastar en esas medicinas porque las necesito, sino las tomo me voy a infartar o me da un derrame y voy a quedar invadida. Con la insuficiencia renal igual no hay hierro, ácido sólido, aunque si me dan el medicamento para botar agua retenida, pero no me dan la otra medicina”, sostuvo.

Juárez narró que el 30 de noviembre del año pasado tuvo un accidente y se fracturó la cadera derecha, desde esa fecha era necesario que la examinara el ortopeda, pero en esos días no estaba llegando, a los seis meses el médico estaba atendiendo, sin embargo, el equipo de rayos X para una radiografía no funcionaba.

Mientras tanto, el presidente del Colegio Médico, Iván Solano Leiva, consideró que el sistema de salud “está enfermo” al menos desde 2001 cuando se incorporó a la lucha gremial, los problemas de esa época son los mismos de la actualidad, la falta de un plan del Ministerio de Salud, el cual se construya con los principales que son población, organizaciones de médicos y enfermería, personal de salud que elabora en hospitales y universidades.

“Es un error que siempre se ha cometido en este país, que a los políticos de turno no les gusta dialogar ni sentarse a escuchar la opinión de los diferentes sectores de la población. Los principales motivos de consulta son enfermedades respiratorias y gastrointestinales, ese mismo patrón de enfermedades que afectan a los salvadoreños, nos viene afectando desde hace décadas y nos retrata como un país subdesarrollado”, externó.

A criterio del secretario general del SIMETRISSS, Rafael Aguirre, el gobierno debe implementar un sistema de salud que beneficie a la población con los diferentes padecimientos, solo al 60% de los salvadoreños le cumplen esos $2,400 millones que el Estado debe invertir para dar una atención de calidad.

“Al ir a un hospital por una cirugía de vesícula, las citas van para seis meses o un año, mientras tanto, el paciente debe aguantar el fuerte, eso es lo que se debe cambiar, lo primero de hacer es demostrar que el dialogo funciona, y no el cierre de hospitales, la quema de llantas, la solución pacifica que la misma ley establece es ponernos de acuerdo”, recalcó Aguirre.

COFOA espera que con el tema de salud se pueda trabajar en conjunto como ha ocurrido con las autoridades del Ministerio de Vivienda, para darle respuesta a las diferentes comunidades que enfrentan falta de vivienda.

