Gobierno anuncia que este día se hará el pago de aguinaldo y bonos a pensionados

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El presidente de la República, Nayib Bukele, informó esta mañana que a partir de este viernes se hará efectivo el pago de aguinaldos a pensionados del sistema público y privado, tras la disposición aprobada por la Asamblea en la plenaria de esta semana.

Bukele destacó en sus redes sociales que gracias a la nueva ley, que permite el pago anticipado de aguinaldos, este viernes “se realizará el pago del 100 % de los aguinaldos y bonos anuales a todos los pensionados, tanto del sistema público como del privado”.

Según Bukele, esto beneficiaría directamente a 237,000 familias salvadoreñas y “contribuiría” a acelerar la reactivación económica del país. Es de contextualizar que la Asamblea Legislativa aprobó disposiciones especiales y transitorias relativas al pago de la pensión de Navidad a las personas retiradas y del beneficio adicional anual (aguinaldo), previsto en la Ley Integral del Sistema de Pensiones.

Esta medida se suma a la adoptada la semana pasada, cuando se pagaron los aguinaldos al 100 % de los trabajadores del Gobierno. El mandatario recordó que, para el empleador, y en este caso para las administradoras de fondos de pensiones, la medida es opcional.

Según el jefe de Estado, la disposición de entregar los aguinaldos a pensionados “es posible gracias a los excedentes de caja existentes tanto en el sistema público como en el privado”.

En resumen, puntualizó Bukele que la política “dinamiza la economía”, beneficia directa e indirectamente a cientos de miles de familias y negocios, y no representa pérdidas para nadie.

