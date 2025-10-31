Xi y Trump se reúnen en Busan para estabilizar lazos y apuntalar confianza mundial

Compartir

BUSAN, República de Corea/Xinhua

Ante la mirada del mundo y frente al destello de las cámaras, el presidente chino Xi Jinping y su homólogo estadounidense, Donald Trump, se estrecharon la mano este jueves en Busan para una muy esperada reunión, la primera desde que Trump volvió a prestar juramento como presidente a inicios de este año. Más tarde, mientras su reunión de cien minutos llegaba a su fin en la segunda mayor ciudad de República de Corea, Xi y Trump caminaron juntos hacia la salida del lugar. Se despidieron con un saludo de manos.

Los dos presidentes se reunieron en medio de los crecientes desafíos económicos y tendencias proteccionistas mundiales. Muchos observadores mundiales consideran esta reunión de alto nivel como una oportunidad crucial para estabilizar lo que muchos describen como la relación bilateral más importante del mundo y revigorizar la confianza en la economía mundial.

TRAZAR EL RUMBO PARA LOS LAZOS

Desde que Trump asumió el cargo en enero, los dos jefes de Estado han mantenido una estrecha comunicación a través de cartas y conversaciones telefónicas. Como destacó Xi durante su reunión, bajo su guía conjunta, las relaciones China-Estados Unidos se han mantenido estables en general.

Frente a los vientos, las olas y los desafíos, dijo Xi, los dos líderes deben mantener el rumbo correcto, navegar el complejo panorama y garantizar que el gran barco de las relaciones entre China y Estados Unidos siga avanzando de manera estable.

Trump transmitió este espíritu de colaboración y declaró que las relaciones Estados Unidos-China han sido tradicionalmente fuertes y seguirán mejorando, y expresó la esperanza de un futuro compartido más brillante. Esta no es la primera vez que Xi utiliza la metáfora de recalibrar la dirección del “gran barco de las relaciones entre China y Estados Unidos” para destacar la tarea esencial que enfrentan las relaciones bilaterales actuales.

En una conversación telefónica sostenida con Trump en junio después de una reunión de alto nivel China-Estados Unidos sobre asuntos económicos y comerciales en Ginebra, la cual puso en marcha una serie de conversaciones económicas y comerciales bilaterales posteriores, Xi enfatizó que es “especialmente importante” que los dos líderes eviten disturbios y perturbaciones.

Las dos partes necesitan hacer buen uso del mecanismo de consultas económicas y comerciales ya vigente, y buscar resultados de ganancia compartida con espíritu de igualdad y respeto a las respectivas preocupaciones, dijo Xi en ese entonces.

Las interacciones China-Estados Unidos deben encarnar las características de una nueva era, dijo Gu Qingyang, profesor asociado de la Escuela de Política Pública Lee Kuan Yew de la Universidad Nacional de Singapur, quien destacó que la llamada “trampa de Tucídides”, la cual se refiere a la confrontación entre una potencia establecida y una en ascenso, no es inevitable como muchos creen.

“No deseamos ver que China y Estados Unidos se dividan, desvinculen o confronten, dado que sería perjudicial para ambos. Las dos naciones ya con destacados países en el mundo y cada uno es demasiado fuerte como para ignorar al otro”, dijo Gu.

Antes de la reunión de Busan, los equipos económicos y comerciales de los dos países sostuvieron una nueva ronda de consultas en Kuala Lumpur, Malasia, con lo que alcanzaron un consenso básico sobre el manejo de las respectivas preocupaciones fundamentales, lo que creó las condiciones necesarias para la reunión de hoy.

Xi instó a las dos partes a definir y concretar los próximos pasos lo antes posible, para garantizar que los entendimientos comunes se mantengan y apliquen eficazmente, e inyectar confianza a ambos países y a la economía mundial mediante resultados tangibles. Los dos equipos pueden continuar con sus conversaciones con espíritu de igualdad, respeto mutuo y beneficio mutuo, y reducir continuamente la lista de problemas y ampliar la lista de cooperación, dijo Xi.

En una declaración escrita enviada a Xinhua, Maya Majueran, director fundador de la Iniciativa de la Franja y la Ruta Sri Lanka, dijo que la reunión transmitió una señal de garantía de que las dos mayores economías del mundo buscan gestionar su relación de forma responsable en lugar de dirigirse hacia la confrontación.

Para Tom Watkins, exasesor del Centro de Innovación Michigan-China, el “respeto mutuo” es la clave para las futuras relaciones Estados Unidos-China.

“Cada parte tiene que entender que un error de cálculo tendría consecuencias devastadoras”, dijo Watkins, quien añadió que a pesar de los altibajos en los lazos bilaterales de las últimas décadas, “las dos partes han navegado hacia delante con sensatez”.

“Todos los asuntos mundiales importantes se intersectan en la esquina de Beijing y Washington. Y la manera en la que nuestros líderes resuelvan estos asuntos dará forma al futuro del mundo”, añadió Watkins.

UN EFECTO GENERAL EN ASIA-PACÍFICO Y MÁS ALLÁ

El mundo enfrenta una creciente incertidumbre y tendencias proteccionistas al alza, y Asia-Pacífico no es la excepción. Las barreras comerciales están apilándose, las rivalidades geopolíticas se están profundizando y el sistema comercial multilateral está sometido a una tensión cada vez mayor. En este contexto, el llamado de Xi al diálogo en lugar de la confrontación resuena más allá de la sala de reunión en Busan.

Además de destacar que las relaciones económicas y comerciales China-Estados Unidos han experimentado altibajos recientemente, Xi dijo que la relación comercial debe seguir sirviendo como ancla y fuerza impulsora de las relaciones China-Estados Unidos, y no como obstáculo o punto de fricción. Las dos partes deben pensar en grande y reconocer el beneficio de la cooperación a largo plazo, y no deben caer en un ciclo vicioso de represalias mutuas, dijo Xi.

El Ministerio de Comercio de China dio a conocer hoy jueves los resultados logrados por las delegaciones china y estadounidense durante sus recientes conversaciones económicas y comerciales en Kuala Lumpur.

La parte estadounidense cancelará el 10 por ciento de los mal llamados “aranceles al fentanilo” y suspenderá, por un año adicional, los aranceles recíprocos del 24 por ciento impuestos a los productos chinos, incluidos los procedentes de la Región Administrativa Especial de Hong Kong y de la Región Administrativa Especial de Macao, según indicó un portavoz del ministerio, y añadió que a su vez, China realizará los ajustes correspondientes en sus contramedidas y seguirá con ciertas medidas de exclusión arancelaria.

Estados Unidos suspenderá durante un año la aplicación de la nueva norma anunciada el 29 de septiembre, que expande sus restricciones a la exportación de su “lista de entidades” a cualquier entidad que sea propiedad en al menos un 50 por ciento de una o más entidades incluidas en dicha lista. China suspenderá durante un año la aplicación de las medidas de control de exportaciones pertinentes anunciadas el 9 de octubre, y estudiará y perfeccionará los planes específicos, de acuerdo con el vocero.

Otros resultados incluyen que Washington aceptó suspender durante un año la aplicación de las medidas derivadas de su investigación bajo la Sección 301 dirigidas a las industrias marítima, logística y de construcción naval de China. En respuesta, Beijing suspenderá de manera correspondiente la aplicación de sus contramedidas contra la parte estadounidense durante un año, una vez que entre en vigor la suspensión por parte de Estados Unidos.

Expertos de toda la región de Asia-Pacífico consideran esta visión cooperativa tanto oportuna como necesaria.

Desde la perspectiva de Beijing, el camino hacia adelante no es un camino de competencia inevitable, sino de coordinación necesaria, dijo Majueran, quien añadió que la dirigencia china enfatiza con frecuencia un modelo de cooperación de “ganancia compartida”, un enfoque que rechaza el pensamiento de suma cero en favor del progreso compartido.

La reunión Xi-Trump ofrece una oportunidad para reducir las tensiones entre las dos potencias y regresar al diálogo para resolver los asuntos pendientes, dijo Eng Kok Thay, secretario de Estado del Consejo de Ministros de Camboya.

