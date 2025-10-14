Diputados a favor de extender plazo para cancelar deudas tributarias

Compartir

La Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto de la Asamblea Legislativa emitió un dictamen favorable a fin de que los contribuyentes puedan tener, una vez más, la facilidad de regularizar su situación fiscal, aduanera y de tránsito, extendiendo el plazo de 60 días para cancelar multas y deudas de estas áreas sin intereses y ni recargos.

El tiempo será contado a partir de la entrada en vigencia de dicho cuerpo normativo, la cual se prevé que se apruebe este miércoles. Para esto, el Ministerio de Hacienda solicitó continuar con la Ley Especial y Transitoria que Otorga Facilidades para el Cumplimiento Voluntario de Obligaciones Tributarias, Aduaneras, de Tránsito y Otras Multas, aprobada por primera vez en 2023.

En esa ocasión, los legisladores avalaron un decreto similar al que se acogieron más de 36 mil salvadoreños, por lo que Hacienda logró una recaudación tributaria de más de $100 millones y el 57 % de esos ingresos correspondía a pequeños contribuyentes que decidieron apegarse al proceso. Según se dijo en la instancia legislativa, en 2024, se registró que se beneficiaron 59 mil 493 contribuyentes, por lo que se obtuvo una recaudación de $105 mil.

Para ampliar la información, los parlamentarios recibieron al director general de Impuestos Internos, Marvin Sorto; y al jefe del departamento Gestión de la Deuda, Julio Alemán.

“Estas iniciativas han dejado un ahorro en la población salvadoreña, que asciende a los $47.4 millones, por ende consideramos que este es dinero inyectado a la economía del país, porque se ha podido invertir en capital de trabajo”, comentó Sorto.

Referente a las declaraciones sobre la Renta, estarán incluidas todas las que fueron presentadas hasta el 31 de julio de este año.

Para los que deben multas relacionadas con temas de tránsito, los beneficiados serán los que no posean compromiso de pago a plazo previo a esta ley transitoria. “No hay una exoneración de la multa, sino que hay una exoneración de los intereses que estas hayan generado”, aclaró el director de Impuestos.

De acuerdo a los registros que posee el Ministerio de Hacienda, los beneficiados de esta amnistía fueron los pequeños contribuyentes, pues de acuerdo a esa cartera de Estado estos conformaron el 63% de los que se ampararon a los beneficios de dicha ley transitoria, aprobada en 2024.

Tras esta cifra, solo el 23% correspondió a grandes contribuyentes, que equivale en recaudación a $15.2 millones; mientras que el 14% fueron medianos contribuyentes, que dejó un total de ingresos de $66.6 millones.

De acuerdo a lo expuesto en la comisión, la condonación será para los procesos pendientes de resolver en la Dirección General de Impuestos Internos, en la Dirección General de Aduanas o ante el Tribunal de Apelaciones de los Impuestos Internos y de Aduanas; ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa o en procesos de Amparo Constitucional.

Además, de los que se encuentran diligenciando ante la Fiscalía General de la República (FGR) y aquellos ciudadanos que adeudan multas relacionadas con la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial o que posean multas determinadas por cualquier institución de la Administración Pública, pero se excluyen las municipalidades.

Las autoridades otorgarán hasta un máximo de 9 cuotas mensuales, para que la ciudadanía pueda pagar en plazo. La primera de esas cuotas será del 10% de la deuda. Si ese plan de pago se incumple, se perderán los beneficios y se reactivarán las multas, intereses y recargos proporcionalmente al monto adeudado.

