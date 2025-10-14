Exonerarán de impuestos a participantes del “Get Forum 2025”

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Diputados de la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto de la Asamblea Legislativa acordaron emitir Disposiciones Especiales y Transitorias que otorgan Facilidades Migratorias y Beneficios Fiscales para la realización en el país del «Get Forum 2025«.

Según el Gobierno, Get Forum es uno de los proyectos “más importantes” de América Latina y el Caribe, el cual se llevará a cabo entre el 30 de noviembre y 2 de diciembre. El Get Forum “es reconocido” como un evento clave para el emprendimiento y la innovación en la región y es organizado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

El director general de Impuestos Internos del Ministerio de Hacienda, Marvin Sorto, explicó a los diputados de la comisión que el BID ha solicitado respaldo institucional para la ejecución del proyecto “de alto nivel tecnológico” en El Salvador.

Según el funcionario, el organismo internacional busca ampararse en un decreto que le permita llevar a cabo una exposición tecnológica internacional, con el objetivo de fomentar alianzas público-privadas y fortalecer la colaboración entre el Estado y el sector empresarial.

«Queremos generar las condiciones necesarias para facilitar este evento, que reunirá a actores regionales y globales. Habrá ponencias sobre avances tecnológicos y una exposición abierta al público, para que los salvadoreños puedan conocer hacia dónde se dirige el mundo con el uso de la tecnología», apuntó Sorto.

Añadió que el foro tiene como finalidad impulsar ecosistemas de innovación que puedan ser implementados por emprendedores y empresas nacionales, mejorando así su competitividad en el ámbito tecnológico.

Las disposiciones transitorias relacionadas al evento consisten en eximir del pago de servicios migratorios, consulares y cualquier tasa relacionada con el ingreso y salida del país a todos los miembros de las delegaciones participantes y al personal técnico acreditado para asistir al evento.

Además, se exonera del pago de impuestos, aranceles y demás gravámenes, incluyendo el Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios (IVA) y el Impuesto sobre la Renta, a las compras, contrataciones, importaciones, internaciones y donaciones que estén directamente relacionadas con la ejecución del evento. Este beneficio también se extiende a contratistas, subcontratistas, proveedores y demás sujetos involucrados en la organización.

La Dirección General de Migración y Extranjería será habilitada para implementar todas las medidas administrativas necesarias que garanticen la entrada, permanencia y salida de los participantes, respetando la legislación migratoria nacional, según se dijo en la mesa de trabajo.

Estos beneficios se mantendrán vigentes hasta el próximo 6 de diciembre, para facilitar la logística y operatividad del evento.

