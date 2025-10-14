El único logro de Bukele es la seguridad, en lo demás nada: Leonel Herrera

“En Educación hay un fracaso, 166,000 estudiantes menos en educación básica, pero nos distraen con una ministra militar para hablar sobre cortes de cabello y zapatos lustrados”

El periodista y activista social, Leonel Herrera, manifestó que en El Salvador lo único positivo con Bukele es la seguridad, pero la economía está peor, el costo de la vida crece, el gobierno instaló una narrativa que con la seguridad crecerían las inversiones, sin embargo, esa promesa no se ha cumplido.

“Es innegable que la seguridad ha favorecido la economía local, como pequeños negocios que ya no pagan renta, pero no resultaron las inversiones extranjeras y que sería el boom económico, la atracción de inversiones tiene otro factores y el principal de ellos es la seguridad jurídica que no hay en el país”, expresó durante el espacio Encuentro con Julio Villagrán.

Herrera indicó que la extrema pobreza ha incrementado y son aquellos que han dejado de comer ciertos alimentos y no comen 3 veces al día, tal como lo refleja el estudio de la DIGESTYC presentado en septiembre y desarrollado por el gobierno de Bukele. Según la encuesta, hay un incremento del analfabetismo como resultado del desmantelamiento de un programa de gobiernos anteriores, que fueron exitosos al punto que municipios se habían declarado libres de analfabetismo.

A criterio de Herrera, cada vez se evidencia que hay dos países, uno narrado por el discurso oficial y un país concreto, el de la realidad y donde la extrema pobreza ha crecido, es decir, las personas ya no pueden cubrir la canasta básica alimentaria, literalmente la gente aguanta hambre, están comiendo cantidades insuficientes o han dejado de comer ciertos alimentos.

Herrera aseguró que el incremento de la extrema pobreza está relacionado con el desmantelamiento de los programas de atención social, que iban enfocados hacia la reducción de la pobreza. A este gobierno le interesa más que la gente aprenda a enviar audio de WhatsApp, que sepa leer y escribir.

“Este gobierno no tiene ningún programa de atención a la pobreza, lo que han hecho de manera coyuntural ha sido, por ejemplo, la entrega de alimentos y los famosos $300 durante la emergencia por la pandemia; pero no hay ningún programa sistemático de atención alimentaria, para reducir esas condiciones terribles de vulnerabilidad que tiene la gente”, agregó.

Para el periodista, en lugar de haber programas concretos y atender esos problemas, aquí se sigue con una narrativa estrafalaria, estrambótica, de grandes proyectos que nunca se dan, ese es el país de la narrativa gubernamental, pero los resultados en educación son 166 mil estudiantes de secundaria y básica menos en las escuelas, 5 mil universitarios menos, lo que hacen es distraer con una ministra militar hablando de cortes de cabello y zapatos bien lustrados.

“La misma DIGESTYC habla de un incremento de la extrema pobreza, entonces, cuáles son los resultados en materia de generación de empleo, en atención al alto costo de la vida, en la situación de la inseguridad y falta de soberanía alimentaria, atracción de inversiones, en salud, a la gente le están dejando operaciones de emergencia hasta dentro de un año”, cuestionó.

Recalcó que tampoco hay resultados en la gestión del agua potable, sostenibilidad de las finanzas públicas, transparencia y acceso a la información, el único logro innegable es la mejora en seguridad, y esto a costa de violarle el derecho a miles de personas inocentes que están en la cárcel desde hace tres años y sin un juicio.

“Los propagandistas del gobierno niegan que la seguridad también ha sido a costa de suspender el debido proceso, el estado de derecho, la independencia judicial, mantener un régimen de excepción que les suspende garantías constitucionales a toda la población, y que ya no es una política de seguridad, es un mecanismo para mantener a la gente con miedo y mantenerla inmovilizada”, sostuvo.

A la vez, dijo que en el país existe lo contrario en un régimen democrático de acceso a la información con transparencia, de fiscalización ciudadana, es decir, hay una “institucionalización” de la opacidad, y falta de rendición de cuentas.

En la política de seguridad de Bukele no hay un modelo original, lo han hecho otros gobiernos autoritarios como en Filipinas, donde su expresidente Rodrigo Duterte lanzó una ofensiva contra el narcotráfico y la Corte Penal Internacional (CPI) lo tiene capturado actualmente por crímenes contra personas inocentes en ese contexto.

Enfatizó que la desesperación de Bukele de dónde sacar dinero ha hecho que tome fondos de la banca privada, al grado que la liquidez de la banca privada puede estar en riesgo. El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha puesto de condición al gobierno que mejore la liquidez de la banca privada local, además del fondo de pensiones, tampoco se ha preocupado en crear un fondo de pensiones digno y se está dedicando a quebrarlo.

Seis años después de este gobierno sigue ofreciendo lo que no han cumplido en estos años, sin embargo, ahora no le puede echar la culpa a nadie, el endeudamiento del país es de más de $35 mil millones, solo en la gestión de Bukele se ha endeudado en $15 mil millones.

