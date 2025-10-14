Uruguayo Luis Suárez marca su gol 600 sin pensar en el retiro

Por Gerardo Laborde

MONTEVIDEO/Xinhua

Con 38 años y ya retirado de la selección de fútbol de Uruguay, el delantero charrúa, Luis Suárez, aún no piensa en el retiro e hizo historia otra vez al marcar su gol número 600 en su carrera profesional.

El logro personal para “El Pistolero” llegó el pasado sábado con la goleada del Inter Miami 4-0 al Atlanta United en la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos, donde Lionel Messi marcó un doblete y Jordi Alba anotó uno más, pero se recordará como la noche de Suárez.

El delantero uruguayo marcó su golazo, el tercero del equipo rosado, a los 60 minutos tras conectar una volea desde la media luna del área colocando la pelota en un ángulo.

La anotación antológica le permitió ingresar al selecto grupo de goleadores que alcanzaron los 600 goles a nivel profesional, ubicándose en el lugar 15.

Esa lista de supergoleadores la encabeza el portugués Cristiano Ronaldo, con 946 dianas, secundado por el argentino Lionel Messi (886), el austríaco Josef Bican (805), y los brasileños Pelé (770) y Romario (761).

Completan la lista de máximos artilleros el húngaro Ferenc Puskás (760); el alemán Erwin Helmchen (702); el polaco Robert Lewandowski (701); el norirlandés Jimmy Jones (659), el neerlandés Abe Lenstra (645); el alemán Gerd Müller (640); el norirlandés Joe Bambrick (634); el portugués Fernando Peyroteo (610), y el alemán Max Morlock (609).

El primer gol profesional de Suárez fue vistiendo la camiseta de Nacional de Montevideo, club donde se formó y del cual es hincha, el 10 de septiembre de 2005 ante Paysandú FC, en la Primera División de Uruguay. Con la casaca tricolor marcó 20 goles en sus dos pasajes.

Su primer destino en Europa fue el Groningen de Países Bajos, donde marcó 15 dianas, para consolidarse luego en el Ajax de la misma liga, donde rompió las redes en 111 ocasiones.

Tras su buen paso en el fútbol de Países Bajos, “El Pistolero” subió un escalón en la Premier League con el Liverpool en el que brilló y anotó 82 veces.

En liga de España se consolidó como “killer” con el Barcelona facturando 198 goles y, tras dejar Cataluña, siguió brillando en el fútbol español con el Atlético Madrid donde marcó 34 anotaciones.

De regreso en el continente americano, su vigencia no pasó en el fútbol brasileño donde, vistiendo los colores del Gremio, anotó en 29 ocasiones y con su actual club, Inter Miami de Estados Unidos, ha conseguido 42 anotaciones.

Con 17 años de trayectoria en la selección mayor Suárez se retiró el año pasado de “La Celeste” como su máximo artillero histórico con 69 goles, siete en Mundiales y ocho en Copa América.

“Si digo que lo soñé, miento, nunca creí que lograría algo así en mi carrera”, escribió Suárez el fin de semana en sus redes sociales.

“Gracias a todos los clubes en los que estuve, a la Selección, a mis compañeros, técnicos, funcionarios, a mi familia y a los hinchas. Todos son parte de este logro”, añadió el futbolista.

“Siempre hay una página más…”, sentenció Suárez, quien por ahora parece no pensar en jubilarse y desarrolla su proyecto de club de fútbol propio, el Deportivo LSM, que gestiona en cooperación con su compañero del Inter Lionel Messi y que ahora milita en la cuarta división del fútbol uruguayo.

