FMLN celebra 95 natalicio del histórico líder comunista Schafik Hándal

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) celebró este lunes el 95 aniversario del natalicio de Schafik Hándal, un líder histórico del partido y del movimiento de izquierda en El Salvador y Latinoamerica.

En la actividad asistió la militancia y la dirección nacional, incluyendo a su secretario general, Manuel “El Chino” Flores, quien dedicó unas palabras a este líder histórico. Las autoridades del partido realizaron un homenaje floral y cultural en el mausoleo, ubicado en el cementerio Los Ilustres en San Salvador. En los discursos hablaron sobre la importancia de Schafik en la vida democrática de El Salvador.

“Estamos celebrando la vida de Schafik, quien cumpliría 95 años este 13 de octubre. Recordamos su vida su ejemplo, bajo el lema ´del rito a la acción´, evocando llevar el pensamiento hasta la acción concreta, que nos permita avanzar con autenticidad, fuerza y propósito”, comentó Flores.

“Schafik fue un hombre de izquierda y por tanto, el FMLN es heredero de su legado, y me permito asegurarles que este legado, hoy por hoy, sigue intacto, vigente y presente, lo manifiesto desde la experiencia que he tenido con la realización y finalización del segundo congreso: la militancia, los jóvenes, los trabajadores del campo, maestros, maestras, defensores y luchadores sociales, se muestran firmes y con principios claros en sus ideas democráticas, revolucionarias y socialistas. Da gusto reconocer en nuestra base y en nuestra gente ese legado”, dijo Flores en la actividad en referencia a la finalización del Segundo Congreso del partido de izquierda.

El dirigente político sostuvo que Schafik Hándal siempre fue “una persona abierta al diálogo, concertador y siempre promulgó la unidad del partido, detestaba el sectarismo y todos aquellos aspectos que pretendían destruir la unidad del frente, y justamente, nuestra gente en el territorio abraza ese pensamiento de unidad y personalmente me emociona cumplir con ese propósito”.

Manuel Flores recordó las palabras del líder izquierdista, cuando aseguraba que la fuerza residía en acompañarse del pueblo, pues de ahí nacen los movimientos revolucionarios. “Razón tiene, por eso, este proyecto político llamado FMLN concibe que la Patria no es un territorio, es su gente, su dignidad y su futuro, hoy nos convertimos también en una oposición firme, decente y valiente. Somos llamados a potenciar las transformaciones que el país necesita”.

Flores comentó que como partido político “le harán frente a la dictadura”, en referencia al Gobierno actual de Nayib Bukele, quien se ha caracterizado por violentar los derechos humanos y la institucionalidad del Estado.

“Estamos dispuestos a luchar contra esta dictadura, asumimos el ejemplo de Schafik, ese ejemplo de lucha a favor del pueblo, por cada una de sus reivindicaciones, sabiendo lo que cada momento necesita. De igual manera, asumimos coherencia y consecuencia con el compromiso adquirido, el FMLN sigue siendo ese árbol frondoso y grande como decía Schafik, porque el FMLN tiene sus raíces en el pueblo y a ese pueblo nos debemos como partido”, puntualizó Flores.

Schafik Jorge Hándal nació el 13 de octubre de 1930, en la ciudad de Usulután, hijo de padres inmigrantes palestinos. Desde muy joven entregó su vida a la “lucha revolucionaria” que llevó en sus venas hasta su fallecimiento, el 24 de enero de 2006.

En 1980, el FMLN, buscaba derrocar al gobierno militar y represivo para establecer un sistema socialista, mediante la guerra civil de 12 años y que finalizó en 1992, gracias a las negociaciones entre el gobierno y la guerrilla. Shafick Handal, Joaquín Villalos, Leonel González, Fermán Cienfuegos y Roberto Roca, conformaban la Comandancia General del FMLN guerrillero.

Con la firma de los Acuerdos de Paz en 1992, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) se convirtió en un partido político legal llegando así a la Asamblea Legislativa y en dos ocasiones al frente del Ejecutivo (Mauricio Funes 2009-2014 y Salvador Sánchez Cerén 2014-2019). También, Hándal fue candidato presidencial en 2004. Su legado vive no sólo en partidos o movimientos políticos, sino en la sociedad misma que una vez se sintió representada por Hándal para un sistema más democrático y que el poder debía estar en la sociedad civil.

El FMLN informó que a partir de este año, el natalicio de Hándal se celebrará de manera oficial, así fue declarado por el Consejo Nacional del partido.

