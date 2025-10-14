Emiten alerta naranja y suspenden clases en todo el país por lluvias

Compartir

Debido a las lluvias que ya cobraron la vida de un niño y su madre, la Dirección General de Protección Civil emitió alerta naranja en todo el país, mientras tanto, el Ministerio de Educación suspendió las clases a escala nacional obligatorio para el sector público por el aumento de las precipitaciones en todo el territorio y la saturación de suelos.

Las clases y actividades académicas presenciales quedan suspendidas hasta nuevo aviso, la medida aplica para todos los centros educativos públicos a nivel nacional, desde Educación Inicial hasta Educación Media, que deberán retomar la modalidad virtual.

“Velamos por el bienestar y la integridad de los estudiantes, además de prevenir tragedias ante posibles derrumbes, deslaves, desbordamientos de ríos y quebradas, entre otros peligros”, reza el comunicado publicado por las autoridades de Educación.

En el caso de los colegios e Instituciones de Educación Superior, queda a su criterio tomar en cuenta esta disposición, dependiendo del nivel de riesgo y vulnerabilidad actual.

La Universidad Tecnológica de El Salvador (UTEC), informó que las clases en la modalidad presencial se impartirán en línea a partir de este martes 14 hasta nuevo aviso.

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) indicó que la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT), está al suroeste de la costa centroamericana, esta situación favorece el arrastre de humedad desde el Océano Pacífico, manteniendo las lluvias y tormentas con más frecuencia, principalmente en la cadena montañosa norte y cordillera volcánica del país.

En las últimas horas, la red de estaciones de monitoreo del MARN, registró precipitaciones de moderada a fuerte intensidad en la zona montañosa norte, al oriente del país y diversos sectores de la cadena volcánica. El acumulado máximo registrado es de 85.2 milímetros en la estación Picacho, en el departamento de San Salvador.

Existe probabilidad muy alta de desbordamiento en cauce y afluentes de las Regiones hidrográficas Lempa Alta, Lempa Media, Lempa Baja, Estero de Jaltepeque y Bahía de Jiquilisco; los ríos Goascorán y Grande de San Miguel. Además, hay probabilidad alta en cauce y afluentes de las regiones hidrográficas: Cara Sucia-San Pedro, Mandinga-Comalapa y Sirama; ríos Paz, Grande de Sonsonate y Jiboa.

Según el MARN, en la mañana de este martes se tendrán lluvias en sectores de la zona costera y zona oriental, en horas cercanas al mediodía será en la cordillera volcánica y franja norte oriental; durante la tarde, se esperan lluvias y tormentas fuertes en la cordillera volcánica y las zonas paracentral y oriental.

En la noche, habrá niebla en valles y montañas, además, lluvias y tormentas en la franja costera, zonas central, oriental y occidental, las lluvias pueden presentar actividad eléctrica y ráfagas superiores a los 35 kilómetros por hora (km/h).

“En la mañana del miércoles se prevén lluvias y chubascos cerca del mediodía, en la tarde, se esperan lluvias y tormentas en la zona norte, cordillera volcánica, zona paracentral y franja costera oriental. En la noche, continuarán las lluvias y tormentas, con mayor énfasis en las zonas central, occidental y franja costera.m, además, niebla en valles y montañas, así como lluvias y tormentas en la franja costera y en las zonas central, oriental y occidental”, destacó Medio Ambiente.

Protección Civil pidió a la población tener precaución al transitar por el territorio nacional y evitar cruzar ríos, quebradas o cualquier corriente de agua que se generen durante las lluvias o tormentas, y posterior a ellas, debido a la probabilidad de arrastre; evitar caminar por campos descubiertos durante la presencia de lluvias, ya que por la naturaleza convectivas de las tormentas estas son eléctricas y pueden ser alcanzados por un rayo.

Asimismo, recomendó asegurar ventanas, techos y cualquier objeto susceptible a caer, debido a los vientos generados por las tormentas; así como preparar una mochila de emergencia con documentos, alimentos no perecederos, medicamento recetado; entre otros artículos de primera necesidad en caso sea necesario evacuar.

Estragos y daños

Una madre y su hijo murieron tras ser arrastrados por una corriente en la quebrada de la colonia Remaguiza, en San Vicente. La mujer, de 34 años, fue encontrada en la colonia Nueva Jerusalén y el menor, de 5, se localizó en la colonia San Fernando, ambos en el mismo municipio.

Además, se reportó un leve derrumbe en la carretera al Puerto de La Libertad, cerca del desvío a Comasagua; también , un árbol cayó en Quintas Doradas, Panchimalco; con maquinaria y equipo técnico de desalojó un derrumbe en la ruta que conduce desde carretera Panamericana hacia Berlín, Usulután.

El Cuerpo de Bomberos llevó a cabo un monitoreo preventivo en la parte alta de la quebrada El Piro, Antiguo Cuscatlán, La Libertad, sin embargo, el caudal se mantiene moderado pese a la llovizna constante; Protección Civil desarrolló labores de limpieza en la colonia Médica, así como la 39 Avenida Norte y bulevar Universitario, San Salvador.

