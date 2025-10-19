Protección Civil emite nuevamente Alerta Naranja por lluvias

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

La Dirección General de Protección Civil emitió este domingo la Alerta Naranja en todo el territorio Nacional debido al paso de una vaguada en superficie y el flujo noreste y el aporte adicional de humedad desde el océano Pacífico que provocarán lluvias en gran parte del país.

Protección Civil informó que durante el período de 7:00 a. m. del 18 de octubre a 7:00 a. m. del 19 de octubre de 2025, la red de estaciones de monitoreo del Ministerio de Medio Ambiente, registró lluvias de intensidad moderada a fuerte en la cordillera volcánica desde el centro al occidente y la franja montañosa norte central del país. El acumulado máximo registrado es de 83.4 milímetros en la estación Zaragoza, en el departamento de La Libertad.

Las probabilidades de desbordamientos en las cuencas del país, para las próximas 24 horas, que consideran la distribución de la precipitación, la humedad en los suelos, las condiciones de nivel observadas y el pronóstico meteorológico son las siguientes: probabilidad alta en cauce y afluentes: Regiones Hidrográficas: Lempa Alta, Lempa Media, Lempa Baja, Estero de Jaltepeque, Bahía de Jiquilisco, Sirama y Mandinga-Comalapa.

Sobre los ríos: Grande de San Miguel, Goascorán y Jiboa. Probabilidad Media en cauce y afluentes: Regiones Hidrográficas: Cara Sucia-San Pedro. Ríos: Paz y Grande de Sonsonate.

Las condiciones de lluvia pronosticada para las próximas horas y la acumulación actual de humedad en el suelo, indican “probabilidad alta” de deslizamientos y caída de rocas que pueden interrumpir caminos y carreteras, así como afectar poblados cercanos a laderas y taludes en las montañas fronterizas del norte, desde Santa Ana a Morazán, con énfasis en Montecristo, San Ignacio-La Palma, La Montañona y alrededores del cerro Cacahuatique.

A la población en general, Protección Civil recomienda tomar precaución al transitar por calles que estén sostenidas por tierra y evitar cruzar ríos, quebradas o cualquier corriente de agua. La pesca artesanal, industrial y deportiva, así como las actividades de recreación en ríos, playas y lagos pueden realizarse con precaución, informó la Dirección.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...