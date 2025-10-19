Trump con corona en video de IA, respuesta a protestas Sin Reyes

Washington/Prensa Latina

El presidente Donald Trump respondió en redes sociales con un video generado con Inteligencia Artificial (IA) a las multitudes que participaron en las protestas No Kings (Sin Reyes) en todo Estados Unidos indignadas hoy con sus políticas.

En el audiovisual, que compartió la noche del sábado, Trump aparece con una corona mientras pilota un avión de combate y arroja un líquido marrón sobre los manifestantes de «No Kings».

De fondo se escucha la canción «Danger Zone» de Kenny Loggins y el avión, con la inscripción «King Trump», sobrevuela Times Square en la ciudad de Nueva York y arroja lo que en algunos medios locales interpretaron como heces fecales que estaría lanzando sobre los manifestantes.

Trump también compartió en su plataforma Truth Social otro video generado por IA, publicado originalmente por la cuenta Bluesky del vicepresidente JD Vance. En ese caso se le ve con una corona antes de que se le forme una capa sobre los hombros y desenvaine una espada.

Millones de personas salieron a las calles ayer en ciudades y pueblos de todo el país para expresar su repudio a Trump. Portaban carteles con lemas como «Nada es más patriótico que protestar» o «Resistir al fascismo».

