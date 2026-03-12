Trump emite mensajes contradictorios sobre momento en que concluirán ataques contra Irán

Compartir

WASHINGTON/Xinhua

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este miércoles que la operación militar de su país en Irán es tanto una guerra como una «excursión» de corto plazo, con lo que emite mensajes contradictorios en lo que respecta al momento en que los ataques concluirán.

«Acaba usted de decir que es una pequeña excursión y dijo usted que es una guerra. Entonces, ¿cuál de las dos cosas es?», preguntó a Trump uno de los reporteros que viajaba con él en el estado de Ohio, Estados Unidos.

«Bueno, es ambas cosas», respondió Trump. «Es una excursión que nos mantendrá fuera de una guerra, y la guerra va a ser, es decir, para ellos es una guerra».

El lunes, ante los republicanos de la cámara, Trump describió la operación militar contra Irán como «una excursión de corto plazo», aunque más tarde prometió «avanzar con más determinación que nunca para alcanzar la victoria final». También exigió a Irán una «rendición incondicional».

Sin embargo, Trump dijo hoy con anterioridad que la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán terminará «pronto» porque «prácticamente no ha quedado nada para atacar», informó Axios.

Funcionarios de Estados Unidos e Israel indicaron que se están preparando para al menos dos semanas más de ataques en Irán, y que no ha habido ninguna orden interna sobre cuándo podrían concluir tales ataques, se indicó en el reporte.

Desde el 28 de febrero, más de 1.300 civiles han muerto y 9.669 sitios civiles han sido destruidos en Irán por los ataques de Estados Unidos e Irán, dijo el martes Amir Saeid Iravani, embajador y representante permanente de Irán ante Naciones Unidas.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...