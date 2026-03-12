08 de marzo 2026 Día Internacional de la mujer El Salvador

Compartir

César Ramírez

El día soleado y con un festival de colores en las calles, la voz de la mujer se escucha en el ambiente, la ciudad atenta a las proclamas en su día…

Es una fecha memorable en la cual “la ONU advierte que la violencia contra mujeres y niñas es una emergencia global y una crisis mundial, con cerca de 50,000 asesinatos en 2024 principalmente por familiares. Se ha pronunciado firmemente contra la violencia física, sexual y digital, exigiendo a los gobiernos rendición de cuentas, leyes estrictas, prevención estructural y protección de espacios seguros”[1].

El contenido de sus demandas

Contra la violencia sexual y física, lucha por Derechos Humanos, los hijos e hijas desaparecidos, feminicidio, fin al Régimen de Excepción, Defensa del Medio ambiente, denuncias de abuso por sistema penitenciario en mujeres etc. es domingo en el Parque Cuscatlán, un antiguo sitio frente al otrora Hospital Rosales un monumento de historia de Hospital Escuela con una arquitectura francesa del Capitán Joseph Albert Touflet[2] que ahora fue demolido y transformado en muchas de sus áreas principales, no más Hospital Escuela, ni Hospital de consulta popular… pero este 8 de marzo una congregación de valientes mujeres celebran su día en el hemiciclo de la Sala Nacional de Exposiciones.

La voz de la mujer en sus pancartas, carteles, afiches, fotograbados

“Mi mamá me enseñó a luchar”; “Somos el grito de las que ya no tienen voz”; “MOVIR Movimiento de Víctimas del Régimen El Salvador”; “San Francisco Angulo No es basurero fuera maquinaria”; “Prisioneros de guerra de los Estados Unidos Los queremos de vuelta (foto de Nicolás Maduro y Cilia Flores”; “Bandera de Venezuela”; “Palestina Libre”; “Libertad para mi hijo Jorge Alberto Navas víctima del Régimen desde el 2023-2026 el trabajaba en la agencia de seguridad “Alerta Empresa”; “Libertad a nuestros hijos secuestrados”; “Mujeres con discapacidad juntas nos volvemos visibles”; “Los derechos no se mendigan se conquistan”; “En un país en el que hay tantas madres criando y solas”; “Si no se habla, como lo voy a saber (en un cuadro de exposición): En memoria Sara Millerey (2025) Nawar Jiménez, Nicole Saavedra, Camilia Díaz, Zochy del Cid, Francela Méndez (en cuadro de exposición)”; WORLDBEYONDWAR. org Un mundo más allá de la guerra” un movimiento global para terminar todas las guerras”; “8 de marzo MPJL”; “Por la dignificación de un salario justo para las trabajadoras del hogar remuneradas ya! de 170,000 (THR) El Salvador”; “8 de marzo Día Internacional de la Mujer No más mujeres víctimas del régimen de excepción”: – En Pancarta desplegada- “Derechos Humanos E Reos torturados y estrangulados en El Salvador: un informe denuncia el inferno de las cárceles de Bukele Cristosal, la principal organización de los derechos humanos en El Salvador..” ; “ El Salvador/violencia Un profesor padeció las torturas sistemáticas en las cárceles durante régimen El profesor Alexander Eduvay Guzmán Molina…”; “América Nayib Bukele Cuatro bebés muertos y 176 niños huérfanos…”; “Su lucha es mi lucha hoy marcho por mi madre hermanas y mis amigas”; “El machismo mata por un mundo sin violencia”; “ Las niñas no se tocan”; “Vigilia por la libertad Ruth López, No a la minería si a la vida”; “No querer ser madre es razón suficiente”; “Querida amiga te deseo viva”.

En el hemiciclo del Parque Cuscatlán una chica entonaba canciones a capela, dulce canto con clásicas melodías latinoamericanas: Víctor Jara Te recuerdo Amanda; Mercedes Sosa: Todo cambia, Solo le pido a Dios, Gracias a la vida…

[1] Emergencia Global, Día internacional (25N), Acciones y campañas “Únete”, “Iniciativa Spotlight”, Violencia Digital… etc.

[2] https://www.amazon.com/-/es/Homenaje-Capit%C3%A1n-Joseph-Albert-Touflet/dp/9996104443

