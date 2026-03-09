Mujeres marchan por sus derechos y contra retrocesos en el Día Internacional de la Mujer

Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

Este domingo 8 de marzo centenares de mujeres marcharon para conmemorar el Día Internacional de la Mujer en su actividad denunciaron violaciones a derechos humanos y retrocesos en diversos espacios en El Salvador.

La concentración tuvo lugar en la Plaza Divino Salvador del Mundo y se dirigió por el Paseo General Escalón hasta finalizar en el redondel Fuentes Beethoven. En el lugar, hubo diversos espacios para que, al finalizar la marcha, los asistentes pudieran conversar, meditar, bailar o cantar en grupo.

Las exigencias de las organizaciones fueron el respeto de los derechos de las mujeres, derechos humanos, dar importancia a los temas que afectan a los salvadoreños. En la marcha alzaron la voz por aquellas mujeres asesinadas y desaparecidas que siguen en la impunidad.

Es de recordar que la conmemoración del Día Internacional de la Mujer se da porque el 8 de marzo de 1875, centenares de mujeres de una fábrica textil de Nueva York, protestaron y se manifestaron por la desigualdad salarial respecto a los hombres.

El espacio es aprovechado para denunciar retrocesos en materia de derechos humanos, ambientales, sociales, políticos y de género. Se denunció los problemas que atraviesa el país, como la falta de medicamentos en los hospitales públicos, la contaminación ambiental, la destrucción de los bosques, la escasez de agua, la persecución política.

Una de las organizaciones fue la Asamblea Feminista, que se une a las voces porque las mujeres “no alcanzamos a comprar la canasta básica, nos rebuscamos cada día, pero ahora cuesta más. No hay para pan, para frijoles, ni para arroz, tampoco para acetaminofén. Se bajan los impuestos al alcohol, no le bajan a la luz, no les bajan a los alimentos, ni a nada que tenga que ver con las que sostenemos la vida”.

La representante de la Asamblea Feminista señaló que les exigen cumplir, mientras el Estado “incumple con garantizar agua, salud, educación, trabajo digno, vivienda y pensiones justas”.

Este 8 de marzo de 2026, “año en el que creíamos en transformaciones profundas en la vida de todas las personas que habitamos este país, salimos nuevamente a las calles a exigir lo básico, lo que creíamos ganado, el derecho a una vida libre de violencia para mujeres, niñas, adolescentes, mujeres trans, personas no binarias y lesbianas”.

“Salimos a pedir algo tan básico como el respeto al trabajo de las vendedoras informales. Salimos a exigir, porque pagamos por el acceso real a la salud y educación. Exigimos que dejen de jugar con nuestras existencias. Nos oponemos a las dictaduras, ya sea de izquierda o de derecha, y a las dictaduras cool, condenamos esas dictaduras. Nos solidarizamos con todos los pueblos que hoy resisten el hambre impuesta por la avaricia de las grandes potencias”, comentó la Asamblea Feminista.

A la vez, señaló que las mujeres siempre han sostenido la vida. “Hoy sostenerla cuesta más que nunca”, dijo, ya que “nos quieren invisibles, cansadas y fuera de la historia”.

La Movimienta Regional por el Derecho al Aborto y las Maternidades Elegidas fue otra de las organizaciones que participó; en conferencia de prensa señaló que las luchas feministas es clave en el mundo. Este movimiento cambió de nombre, anteriormente era llamada “Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto”.

“En El Salvador, el aborto está totalmente penalizada desde el 1998. Durante más de dos décadas, esta ley ha obligado a niñas y mujeres a continuar embarazos, incluso cuando su vida está en riesgo o cuando son producto de violencia sexual o cuando no se desea ser madre. Durante años, denunciamos la injusticia de una legislación que persigue y criminaliza a las mujeres, especialmente a las más pobres”, comentó La Movimienta.

Tras las luchas feministas, se logró liberar a más de 80 mujeres criminalizadas por emergencias obstétricas en las últimas décadas, comentó el movimiento regional; sin embargo, planteó que la criminalización no ha terminado. “Hoy todavía hay mujeres perseguidas y criminalizadas”.

En 2024, 7,900 niñas y adolescentes resultaron embarazadas en El Salvador, equivalente a 21 embarazos diarios. “Detrás de estas cifras hay historias de violencia sexual, de falta de educación integral y salud sexual, de ausencia de servicios de salud sexual y reproductiva y de un Estado que sigue negando a las mujeres el derecho a decidir sobre su cuerpo. Por eso lo decimos con claridad. No queremos más niños madres, porque son niñas, no madres”, comentó La Movimienta.

Representantes de organizaciones señalaron que la marcha aparte de conmemorar el Día Internacional de la Mujer, también fue para recordar a Ruth Eleonora López, defensora de derechos humanos, capturada por el Gobierno hace un año. Una mujer que ha sido reconocida a escala internacional por su labor.

