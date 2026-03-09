Catalino Miranda pagó $35 mil en Mariona para salir y estar en un hospital privado

Compartir

Catalino Miranda, empresario del transporte colectivo habría pagado a un narcotraficante con poder en Centros Penales, la cantidad de $35 mil dólares para salir varios días de la cárcel y estar en un hospital privado de la capital, así lo reveló El Faro en una entrevista que le realizó al empresario dos años antes de su fallecimiento.

A mediados de mayo de 2023, según informó el medio periodístico en su edición mensual, Catalino Miranda contactó a los de El Faro para “contar su verdad”. El medio entrevistó a Catalino Miranda en el Hospital Bautista, ubicado sobre la primera calle poniente y frente al nuevo hospital Rosales.

El texto, redactado en primera y tercera persona por el periodista Sergio Arauz, señala que el 16 de mayo de 2023, en la quinta planta del nosocomio se habló por hora y media con Catalino sin que enfermeras ni doctores ni seguridad que los interrumpiera. Los periodistas no fueron revisados pese a que Miranda era un reo del Centro Penal La Esperanza, mejor conocido como “Mariona”.

El artículo y el relato del periodista señala que, para ese entonces, Catalino Miranda gozaba de salud, ya que solo tomaba ibuprofeno para dolores de cabeza. Miranda condicionó la publicación de la entrevista, al pedirle que publicara “todo”, “si me matan”; es decir, si lo mataban en las cárceles podría publicar el contenido de la entrevista. Miranda falleció en septiembre de 2025.

Miranda relató que dentro de las cárceles salvadoreñas existe grupo de corrupción que se aprovecha de la situación del régimen de excepción, ya que en las cárceles se venden las visitas para los familiares que tienen detenidos y que no han visto por meses o años. Los precios van por minutos u hora desde los $100 hasta los $2,500, dependerá de la clasificación socioeconómica del reo.

Para su salida, Miranda aseguró que pagó a una compleja red al interior del sistema penitenciario, operada por un misterioso narcotraficante capturado y condenado en Nicaragua y que por razones que no se explican en los documentos oficiales apareció en las cárceles de El Salvador y tuvo el privilegio de recibir un permiso formal para salir de prisión e ir a tratarse una diabetes a Cuba, en medio del régimen de excepción. El Faro detalló que verificó ese viaje con documentos de la Corte Suprema de Justicia y del juzgado de vigilancia que le dio el permiso.

Miranda mostró un papel sin firma a los periodistas de El Faro donde aseguró que le costó $35 mil para que pudiera salir al hospital y hablar. “Según el papel con membrete de Centros Penales, este reo salió de la prisión de Mariona a las 3:36 pm del 6 de mayo. Es decir que, cuando lo visitó, ya tiene diez días hospedado en este cuarto”, señala el artículo periodístico.

Sobre el reo que habría permitido la salida de Miranda, El Faro lo identifica como Cristóbal Ramírez López, quien una jueza del Juzgado Cuarto de Vigilancia de San Salvador autorizó su salida del país para recibir un tratamiento en el Centro Cubano de Atención al Diabético, en La Habana, Cuba. Esto habría sucedido a inicios de marzo de 2023, a casi un año del régimen de excepción.

El medio escribió al juzgado de vigilancia que dio permiso al Ramírez López para que ahondara en las razones que justifican ese viaje y el itinerario del 3 al 14 de marzo de 2023 por cuatro ciudades (con las escalas). “La jueza, Sandra Aguilar, explicó vía correo electrónico que Ramírez López -está con libertad condicional, es decir, no es reo-“, señaló.

López es un salvadoreño de 52 años que fue detenido y condenado por el sistema judicial de Nicaragua a 30 años de cárcel hace 13 años. Ramírez López cumplió parte de su condena en Nicaragua y fue trasladado posteriormente a El Salvador sin claridad del traslado.

Miranda, antes de su salida al hospital, habría pagado en septiembre de 2022, $120 mil a la esposa de Ramírez López, a Margarita Quiñónez, para que de alguna manera se obtuvieran medidas sustitutivas a la detención; el dinero se entregó en uno de los pasillos del Hospital Bautista, pero eso no tuvo efecto ya que siguió en prisión.

El empresario de transporte señaló que, en el centro penal, “te seleccionan y te oprimen”, en referencia a que se quitan las visitas por meses para luego, “darte una salida por $35,000 pesos para ver a tu familia, pero no es para cualquier preso». Ellos seleccionan a sus víctimas. En este caso están involucrados el director del penal (de Mariona), el señor (Ricardo) Salguero y la mamá de Osiris (Luna), el director de Centros Penales”, aseguró.

Salguero fue destituido del penal en agosto de 2023. Osiris Luna y su madre, Yanira Meza, tienen antecedentes de presuntamente hacer negocios con bandas criminales. La FGR los investigó en 2020 por presuntamente vender más de 42 mil sacos de alimentos que eran entregados a los afectados de la pandemia.

Arresto Catalino Miranda

Catalino Miranda fue detenido el 12 de marzo de 2022, acusado de “incrementar el pasaje de forma ilegal y por obstaculizar la vía pública con sus unidades”, pero esto fue una amenaza al sector transporte.

Para ese entonces, Miranda era uno de los principales voceros del gremio de empresarios de transporte de El Salvador: fundó una sociedad llamada ACOSTES, que tenía 313 permisos de circulación de buses para siete recorridos en 12 municipios (ahora distritos) del área paracentral, compuesta por San Salvador, La Libertad y Cuscatlán. Era presidente de la Federación de Empresarios del Transporte (Fecoatrans), la cual reunía a más de 80 empresas de transporte y que gobernaba más del 30 % de la flota nacional de autobuses, busetas y microbuses.

Para ese momento, se vivió una crisis del transporte colectivo, ya que los transportistas exigían el pago del subsidio y el Gobierno anunciaba medidas económicas que incluían la reducción del precio del combustible, subsidios al gas propano, eliminación de aranceles en algunos productos de la canasta básica y el despliegue de inspectores estatales que garantizarían el cumplimiento de estas medidas, entre ellos inspectores para que se respetara la tarifa del transporte público.

A Miranda se le suspendió la concesión y sus unidades fueron confiscadas; el Gobierno colocó a militares a manejar los autobuses y microbuses,

Para el momento de la entrevista (mayo 2023), a Catalino Miranda se le había agregado una nueva acusación en su contra: lavado de dinero, alegando ilegalidades en un préstamo de 2 millones de dólares que le otorgó una cooperativa de ahorro y crédito a una de sus empresas familiares.

