Catalino Miranda fallece a semanas de ser liberado

César Ramírez

Todo este panorama de luto nacional acontece bajo el régimen de excepción decretado el 27 de marzo de 2022; hasta agosto de 2025 contabiliza 89,000 detenciones (pandilleros y colaboradores)1.

El día 29 de septiembre 2025 los medios de comunicación informan del fallecimiento del empresario de buses Catalino Miranda, días después de otorgarle medidas sustitutivas por enfermedad incurable, su captura fue el 13 de marzo de 2022.

Catalino Miranda falleció poco tiempo después de ser liberado, fue acusado de múltiples delitos como se puede constar en la cronología que anotamos, pero el detonante fue un alza de tarifas en sus empresas de buses con una deriva de nuevas acusaciones en otros procesos paralelos.

Su muerte se une a la acontecida con otro empresario de transporte el 13MAY025 Roberto Jaco detenido una semana antes.

El 29 de marzo de 2025 el Socorro Jurídico Humanitario contabilizaba 380 personas muertas dentro de las prisiones desde el inicio del Estado de Excepción el 27 de marzo de 2022, además denunció: “el 37% del total de personas han muerto por falta de atención médica adecuada y la negación del acceso a medicamentos…”2

Ahora entre los prisioneros se encuentran defensores de los derechos humanos, lo cual es preocupante ante la realidad que vivimos, es una tragedia colectiva, se trata de la vida de muchos inocentes y recordamos los clamores populares en sus marchas por las calles de la ciudad: “no defendemos pandilleros, defendemos inocentes” así coincidimos todos, en la vida y libertad.

Cronología

13MAR022 Policía captura a Catalino Miranda (C.M.) le acusa de elevar los pasajes de ruta de microbuses que dirige. El Gobierno plantea seis años de prisión por alza ilegal de tarifas.

15MAR022 Defensor C.M. asegura que delito de resistencia es inexistente.

16MAR022 Abogado de denuncia decomiso de $186,000. Fiscalía acusó al empresario por resistencia y desórdenes públicos.

19MAR022 Tribunal decreta detención para C.M. por delitos menores.

22MAR022 Abogados de C.M. apelan detención. Junto al recurso entregaron un disco compacto con cuatro videos de los hechos ocurridos el 13 de marzo.

25MAR022 Juzgado ordena fianza a C. M. pero sigue detenido. Deberá pagar $5,000

31MAR022 C.M. seguirá en prisión preventiva. Cámara Tercera de lo penal argumentó que defensa no presentó suficientes arraigos laborales y familiares.

02JUN022 Juzgado niega libertad con medidas a C. M. La Jueza rechazó la petición de libertad por cuestión humanitaria, pero lo envió a Medicina Legal para examen médico.

02DiC022 Transportista C.M. y su hijo son enviado a juicio. Fiscalía General de la República informó fueron enviados a juicio por delitos de venta a precio superior, resistencia y desórdenes públicos.

02FEB023 Reprograman audiencia de C. M. -11 de abril 2023-.

12ABR023 Notifican nuevo delito a empresario C. M. (Falsedad ideológica)

26ABR023 Fiscalía acusa a C.M. de usar documentos falsificados. (…utilizó documentos falsos para obtener un crédito financiero por $2 millones en 2020)

19MAY023 Transportista C.M. admitirá delito para recibir menor pena.

20MAY023 C.M.es condenado a tres años de cárcel por alzas en pasajes

18JUL023 C.M. fue trasladado de emergencia a hospital público.

24ABR024 Hijas de C.M. piden clemencia a Bukele por su padre debido a cáncer. (se encuentra en Mariona)

04JUL024 C.M. acusado de usar documento falso para recuperar hipoteca.

03SEP025 Hija de C.M. pide que su padre pase sus últimos días en casa.

04SEP025 Juzgado autoriza que C.M. sea procesado en libertad por su salud crítica.

11SEP025 Confirman que C.M. ya salió de Mariona.

29SEP025 Medios de comunicación informan del fallecimiento de C.M. amazon.com/author/csarcaralv

