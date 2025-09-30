Bajo medidas sustitutivas fallece empresario Catalino Miranda

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El empresario del transporte público, Catalino Miranda, falleció la madrugada de este lunes 29 de septiembre debido a complicaciones por insuficiencia renal crónica en estado avanzado y un tumor cancerígeno en la pelvis con metástasis en otros órganos. El estado de salud del empresario se complicó mientras estaba en prisión al no recibir el adecuado tratamiento.

“Con profundo dolor, notificó el fallecimiento de mi querido padre Catalino Miranda, quien partió de este mundo dejando un vacío irreparable en nuestras vidas. Descansa en paz papito”, publicó en redes sociales la hija del empresario.

La directora del Socorro Jurídico Humanitario (SJH), Ingrid Escobar, dijo, desde el exilio, que Catalino Miranda es una víctima más de la negación de derechos fundamentales en el sistema carcelario, demostrando que el “sistema mata”, porque las enfermedades de los capturados arbitrariamente no son atendidas de una forma adecuada.

“Muere Catalino Miranda, otra víctima de Bukele, la primera muestra de cómo se despoja a una persona de su patrimonio sin un juicio justo, fue liberado hace unas semanas de forma humanitaria, pero estuvo preso por casos que perfectamente se podía esperar el proceso en libertad. Todo se paga Nayib y un día Dios pasará las facturas que corresponden, ya muchos muertos en tu listado”, escribió en redes sociales la abogada Bethy Arana.

Catalino Miranda, representante de ACOSTES de El Salvador, S.A. de C.V. y de la Asociación Cooperativa de Transporte de R.L., fue detenido en marzo de 2022 acusado por las autoridades de “desórdenes públicos” y “resistencia”.

En mayo de 2024, admitió haber cometido desórdenes públicos y venta a precio superior, por lo que recibió una condena de 3 años de cárcel, en un procedimiento abreviado.

Las unidades del transporte de la ruta 42 y 152 que prestan el servicio desde San Salvador hacia Zaragoza, La Libertad, y viceversa, le fueron expropiadas por el gobierno, quien comenzó a administrarlas, pero luego fueron abandonadas afectando a trabajadores y usuarios que dependían de ese servicio.

Debido a las graves complicaciones de salud, el Juzgado Cuarto de Instrucción le otorgó a Miranda medidas sustitutivas a la detención, con dos únicos factores, que no salga del país y bajo la responsabilidad de la defensa.

Su liberación se dio luego que la familia reportara a los medios de comunicación el deterioro de la salud, el último deseo del empresario de la ruta 42 y 152 era pasar sus últimos días en casa rodeado de sus familiares.

Rolando Aparicio, abogado de Miranda, dijo que al morir su defendido se deberá presentar la documentación e iniciar el proceso para solicitar el sobreseimiento definitivo en contra del transportista.

Miranda es el segundo transportista fallecido bajo el Régimen de Excepción, en mayo de 2025 murió Rafael Jaco, gerente y fundador de la empresa SEISABUS propietaria de los autobuses de la ruta 201, capturado junto a otros 15 empresarios por la Policía Nacional Civil (PNC), luego que recibiera la orden de captura emanada por el presidente Nayib Bukele, mediante la cuente de X, acusados de ser los responsables de las irregularidades en el servicio del transporte público gratuito.

