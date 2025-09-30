El Salvador contará con metrocable en 18 meses

Compartir

San Salvador/Prensa Latina

Apremiado por la congestión vehicular, El Salvador dispondrá de un sistema de metrocable dentro de 18 meses, dijo este el ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez.

Durante una comparecencia en el espacio de entrevistas Frente a Frente de la Telecorporación Salvadoreña (TCS), el titular afirmó que ya cuentan con un proyecto que comenzará su obra civil en octubre próximo y aligerará el traslado desde la zona de Mejicanos hasta el centro de la ciudad de una hora a 15 minutos.

Con este proyecto y otros en la cartera se busca agilizar el transporte público debido al incremento del parque vehicular que ya sobrepasa los 1.8 millones de unidades.

El plan persigue construir tres líneas de metrocables en el gran San Salvador para agilizar el tráfico y mejorar el transporte público.

La primera etapa será la de Mejicanos, pero las tres son planeadas para llegar a El Boquerón, Panchimalco en menor tiempo y con el afán de evitar el engorroso tráfico capitalino.

En declaraciones anteriores el ministro afirmó que son tres líneas y una sola es un teleférico que llegará al Boquerón, partiendo por el sector del redondel Masferrer en el sentido de la Jerusalén y llegando al volcán.

Otro, por ejemplo, en Panchimalco tocando varios puntos del sector de Quintas doradas, Puerta del Diablo, parte de la zona urbana de Panchimalco, Planes de Renderos, partiendo de Santo Tomás.

La más próxima en ejecución enlazará Mejicanos con la zona norte, Zacamil y parte de la Universidad de El Salvador, parte del Centro de Gobierno, porque también conectaría el centro de gobierno y llegaría hasta antes del centro histórico, cerca de la 25 Avenida y el parque Cuscatlán, aseveró Rodríguez.

«Si alguien quiere ir al centro de San Salvador desde Mejicanos se puede tardar una hora, a través de un sistema de estos se va a tardar 15 minutos, los tiempos serán menores a los que se tienen ahora, es un incentivo grande, yo mejor me voy en un sistema como este», afirmó Rodríguez.

En julio del año 2023, la Agencia de Cooperación Internacional de Corea (Koica El Salvador) entregó un Plan Maestro de Transporte Urbano al gobierno salvadoreño donde planteó la idea de construir teleféricos a especie de alimentadores hacia el gran San Salvador.

