Se desborda río en Jujutla y deja casas inundadas

Compartir

Onda tropical provoca lluvias en el país

Redacción Nacionales

@DiarioCo Latino

En redes sociales se conoció la tarde de este lunes, sobre el desbordamiento del río Copínula, en el sector de la Poza, Guaymango, en Ahuachapán Sur, mientras la Alerta Verde se mantiene en el país por las lluvias. Las autoridades señalan que las ondas tropicales continuarán afectabdi el país.

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) informó que debido a la influencia de una onda tropical, una vaguada y la cercanía de la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT) continuarán afectando las condiciones climáticas en El Salvador.

Producto de lo anterior, las lluvias provocaron el desbordamiento del río Copínula, que cubrió un puente y dejó varias viviendas inundadas en Jujutla. También provocó la crecidas súbitas de otros ríos.

Las autoridades verificaron los daños y atendieron a las familias afectadas.

Los equipos de rescate y albergues temporales han sido activados para que atiendan a las personas afectadas y se ha alertado en los municipios de Jujutla y otros como Guaymango, sobre las condiciones climáticas.

Hay que tomar en cuenta que Las inundaciones y crecidas súbitas de los ríos y quebradas podrían afectar la movilidad y la infraestructura de la zona, impactando áreas cercanas a las riberas, señala Medio Ambiente.

Las autoridades hacen un llamado para que los pobladores cercanos a Jujutla, Guyamango, San Francisco Menéndez, Ataco, Apaneca, entre otros, tomen las medidas de precaución necesarias y evitar tragedias.

Estos sistemas favorecerán lluvias y tormentas en distintas regiones del país, señalan las autoridades.

Los pronósticos señalaban que se esperan lluvias al final del periodo, especialmente en el sector de la cordillera Apaneca–Ilamatepec y por la tarde se espera un incremento significativo de la inestabilidad, con cielo nublado y lluvias acompañadas de tormentas en la zona norte y la cordillera volcánica.

El MARN no descarta que estas condiciones afectarán el Área Metropolitana de San Salvador (AMSS), pero con mayor intensidad en el centro y occidente del país.

Durante la noche, las lluvias y tormentas continuarán en la zona norte, oriental y la franja costera, además de persistir en sectores del AMSS.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...