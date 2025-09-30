66 años de cárcel por feminicidio de niña de 7 años

Compartir

El Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de San Salvador declaró culpable a Edwin Mauricio Alvarado Lazo de los delitos de feminicidio agravado y agresión sexual en menor e incapaz, imponiéndole una condena de 66 años de cárcel.

De acuerdo con la confesión presentada ante la jueza, el 9 de octubre de 2023, la víctima de 7 años, pasaba frente a la vivienda del procesado, quien la llamó e hizo ingresar. Una vez dentro, la asfixió mientras estaba sentada en un sofá y posteriormente la agredió sexualmente. Más tarde, introdujo el cuerpo en un saco y lo abandonó en un área verde del reparto La Campanera, Soyapango, San Salvador Este.

Durante la vista pública, testigos relataron que previamente habían tenido altercados con el imputado por su conducta indebida hacia menores de edad en la zona. El juzgado identificó la misoginia y el desprecio hacia las mujeres en las acciones del condenado al atacar a la menor de edad y desechar su cuerpo.

Este hecho violento indignó a toda la comunidad de La Campanera.

Estructura que cometía homicidios en Chalatenango

El Tribunal Segundo Contra El Crimen Organizado de San Salvador ordenó la apertura a juicio contra siete personas acusadas de homicidio agravado, hurto de vehículos automotores, tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de armas de fuego, así como agrupaciones ilícitas en perjuicio de la paz pública.

Centros Judiciales de El Salvador detalló que según el dictamen de acusación la estructura operaba en los distritos de Chalatenango, Santa Rita, San Rafael y El Paraíso, todos del departamento de Chalatenango.

La investigación indica que los homicidios habrían ocurrido entre 2018 y 2022. Sin embargo, no se especificó cuántos homicidios habría cometido esta estructura delincuencia. La estructura se encargaba de hurtar vehículos, los cuales llevaban a la finca de uno de los imputados, donde eran desmantelados.

Entre los acusados se encuentra Alfredo López Padilla, alias “El Patrón”, quien además era el dueño de la finca en la que se encontraron fusiles de alto calibre y un arma de fuego. El juzgador admitió la acusación e indicó que existen suficientes elementos probatorios para que la estructura pase a la siguiente etapa procesal y enfrenten una eventual vista pública.

