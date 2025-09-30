PNC detiene a sospechoso de  asesinar a un hombre

Compartir

Redacción Nacional

@DiarioCoLatino

La Policía Nacional Civil (PNC) reportó la captura del supuesto responsable de un homicidio ocurrido el domingo en Apopa, San Salvador Oeste. Presuntamente, el hechor atacó con una botella a la víctima causándole la muerte, luego de una discusión.

En horas de la noche del domingo, la corporación policial reportó un homicidio en Apopa, San Salvador Oeste. La víctima, al parecer, fue un hombre de 24 años de edad, quien presentó lesiones causadas con una botella en diferentes partes del cuerpo. “Las investigaciones revelan que el hombre estuvo bebiendo alcohol con unos sujetos”, comentó la PNC a través de sus redes sociales.

El hechor fue identificado como Henry Bladimir Guandique Jiménez, de 27 años. La institución policial señaló que se trata de la pareja de la víctima y la razón por la cual cometió el crimen fue por una supuesta infidelidad.

Jiménez “andaba bebiendo y comenzaron una discusión (con la víctima) por una infidelidad, Guandique Jiménez lo atacó con una botella de vidrio causándole la muerte”, señaló la PNC. El sospechoso será remitido por homicidio.

Capturan a sujeto por intento de homicidio y lesiones

También, la Policía Nacional Civil reportó la captura de Juan Elías Mardoqueo González Quevedo, de 54 años de edad, quien atacó con un cuchillo a otro hombre, la víctima fue gravemente herida y trasladada a un hospital.

Una mujer que se encontraba con la víctima también resultó lesionada, comentó la institución policial este lunes. El hecho ocurrió en la calle principal de la colonia Santa Clara 1, Santa Cruz Michapa, departamento de Cuscatlán. La captura se realizó en su vivienda ubicada en la comunidad Nuevo Amanecer, del mismo distrito. Este sujeto será remitido por intento de homicidio y lesiones.

El ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, sostuvo en sus redes sociales que “en el pasado, criminales podían huir y burlar la justicia. Ahora, todo aquel que atente contra la vida de otro será localizado, procesado y enviado a prisión por décadas”.

En lo que va de septiembre, la Policía Nacional Civil reporta al menos 9 homicidios, según el recuento diario que realiza y que informa al finalizar el día. La Policía Nacional Civil reporta estos homicidios y señala que son cometidos tras discusiones por bebidas embriagantes o por la pareja sentimental de la víctima.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...