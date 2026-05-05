Detienen a presunto responsable del feminicidio ocurrido el 30 de abril

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

La Policía Nacional Civil (PNC) detuvo a Maynor Humberto García Flores, presunto responsable del feminicidio ocurrido el 30 de abril en Santa Ana.

El ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, informó sobre la detención en sus redes sociales. Este hecho ocurrió el 30 de abril en Candelaria de la Frontera, Santa Ana Oeste. “

El 30 de abril, la PNC catalogó esta muerte violenta como un “homicidio” y no como un feminicidio. La víctima fue una mujer de 65 años de edad; el hecho habría ocurrido en el sector de Las Áminas, en el cantón Tierra Blanca. No se informó el motivo del crimen.

10 días antes, la Policía Nacional Civil, también reportó otra muerte violenta en Santa Ana; la víctima fue una mujer identificada como Glenda Isabela Hernández de 28 años.

A mediados de abril, la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (ORMUSA) señaló que en lo que va de 2026, se han reportado seis feminicidios y muertes violentas de mujeres, pero si se toma en cuenta el feminicidio Glenda y el ocurrido el 30 de abril, la cifra asciende a 8.

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