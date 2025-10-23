Emiten alerta verde por influencia indirecta de tormenta Melisa

Compartir

La Dirección General de Protección Civil emitió alerta verde, por lluvias asociadas a la influencia indirecta de la tormenta tropical Melisa y la presencia de vaguadas en la región.

“En el Atlántico se mantiene en vigilancia la tormenta tropical Melissa a 515 kilómetros al sur-suroeste de Puerto Príncipe, Haití, con dirección muy lentamente al noroeste. La posible influencia en El Salvador podría ser de viento ligeramente acelerado del noreste transportando humedad, favoreciendo lluvias en sectores de costa, zonas montañosas del norte y zona oriental del país”, explicó el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN).

Para este jueves se mantendrán lluvias en el sector costero.

Pronóstico

Por la mañana el cielo se presentará parcialmente nublado sobre la cordillera volcánica y zona norte, con lluvias cerca del mediodía en el tramo Apaneca-Ilamatepec.

En la tarde se prevén lluvias y tormentas sobre la cordillera volcánica y zona norte, desplazándose hacia sectores de la zona central, paracentral, oriental y Santa Ana.

Por la noche continuarán las lluvias y tormentas en la zona central, paracentral y oriental.

Durante la madrugada del viernes se esperan lluvias en el sector costero oriental y el viento procederá del noreste durante el día con ingreso de brisa marina del oeste y suroeste por la tarde, entre 10 y 22 kilómetros por hora, y ráfagas superiores a 35 kilómetros por hora.

El MARN prevé una probabilidad media de anegamientos de terreno en alrededores del Bajo Lempa, cuenca del Río Grande de San Miguel, debido al viento de componente noreste asociado a la tormenta tropical Melissa, ubicada en el mar Caribe.

“Las lluvias de los días anteriores han ocasionado emergencias considerables que requieren atención inmediata, y se debe estar atentos por la saturación hídrica en el terreno donde resultan inundaciones urbanas en el corto plazo”, indicó Protección Civil.

Las comisiones de Protección Civil deberán continuar con las acciones de limpieza en los sistemas de drenaje, quebradas y bocanas como medida de prevención y reducción del riesgo para el resto de la época lluviosa.

Además, las comisiones municipales y comunales de Protección Civil deberán vigilar las áreas susceptibles a inundación o anegamientos, deslizamientos o deslaves por la acumulación de lluvias e identificar las zonas de peligro por la caída de ramas, árboles, vallas publicitarias, postes del tendido eléctrico o de comunicación por los vientos asociados a tormentas, tomando las medidas pertinentes para su intervención.

Las autoridades de Protección reiteraron el llamado a la población que, si necesita transitar durante las lluvias, hacerlo con la debida precaución sobre la vía pública, a causa de las inundaciones urbanas y anegamientos de calles y carreteras.

