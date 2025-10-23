Aparatoso accidente deja nueve vehículos dañados

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Un aparatoso accidente ocurrió este miércoles a la altura del kilómetro 27 de la carretera Panamericana, distrito de Santa Cruz Michapa, Cuscatlán Sur, donde 9 vehículos resultaron dañados, sin reportar víctimas mortales, reportaron las autoridades.

El Observatorio Nacional de Seguridad Vial ha registrado 17,327 siniestros viales, desde el primero de enero hasta el 20 de octubre, de estos incidentes han resultado en 10,340 personas lesionadas y 944 fallecidas.

Las principales causas de los accidentes suelen ser exceso velocidad, distracción por teléfonos celulares, irrespeto de las señales de tránsito, conducir bajo los efectos del alcohol o drogas y fatiga, fallas mecánicas del vehículo y mal estado de la carretera, así como señalización deficiente.

Sobre este accidente las autoridades no establecieron causa aún, la información se publicó en red social X de la Policía Nacional Civil (PNC).

Las autoridades llegaron al lugar de los hechos para constar y solo se reportaron daños materiales y un gran congestionamiento por lo que los agentes de la división de tránsito orientaron el tráfico, debido a que sólo quedó habilitado un carril.

Entre los vehículos involucrados en el hecho están tipo sedán, camiones pequeños, camionetas e inclusive una rastra.

En las redes sociales, la PNC informó que realizarán una inspección para determinar la causa y deducir responsabilidades.

Es de destacar que en esa zona de la carretera Panamericana, es de alta velocidad, pero, es un tramo que aún no ha sido reparado por el Ministerio de Obras Públicas y FOVIAL.

En el lugar ya no hay mucha capa asfáltica, por lo que es una zona vulnerable para los accidentes.

Según las autoridades del MOPT se repararán 18 kilómetros de vía en el tramo entre San Martín y Cojutepeque, que incluye Santa Cruz Michapa.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...