San Kylian y un Atleti enchufado en Champions

Compartir

Madrid/Prensa Latina

Por Fausto Triana

San Kylian, mejor apuesta imposible para el Real Madrid con Mbappé, cinco goles en dos partidos de Champions League, mientras hoy también el Atlético Madrid se regodea.

No podemos olvidar lo del fin de semana (el batacazo de los merengues 2-5 ante el Atleti), para que no vuelve suceder, me alegra contribuir con goles, pero esto es un trabajo de equipo, declaró el francés tras su hat-trick frente al modesto Kairat en Almaty, Kazajistán.

Lo de Kylian Kiki Mbappé ya es un escándalo en el mejor sentido de la palabra. En LaLiga lleva ocho goles en siete jornadas y en Champions cinco en dos. Lo secundaron en la victoria 5-0 Eduardo Camavinga y Brahím Díaz.

Un soplo de aire fresco después de la humillación contra los colchoneros el pasado sábado y la oportunidad del técnico Xabi Alonso de probar cosas, aunque el medidor fuese poco exigente. En el horizonte cercano, una prueba de peso en el Santiago Bernabéu, el Villarreal que marcha tercero en la tabla con 16 puntos, detrás del Barcelona (19) y el Real Madrid (18).

Fin del luto, pero al mismo tiempo una continuidad en el buen momento del Atlético Madrid, ahora en Champions, al imponerse sin problemas al Eintrach Frankfurt 5-1.

De otra parte, los focos de la jornada de esta noche están en Barcelona, donde los culés reciben al poderoso París Saint Germain (PSG), muy tocados los franceses por numerosas lesiones.

De seguro no estarán el flamante Balón de Oro, Ousmane Dembelé, ni el brasileño Marquinhos. Y hay muchas dudas en torno al atacante Desiré Doue y el extremo georgiano Khvicha Kvaratskhelia. Pudieran entrar Vitinha como mariscal de campo desde la medular, junto con Fabián Ruiz.

El técnico Luis Enrique deberá echar mano a los noveles Ibrahim Mbaye y Senny Mayulu, con el apoyo del portugués Gonçalo Ramos y el sudcoreano Lee Kang-in, porque para males mayores tampoco está bien el lusitano Joao Neves.

Hansi Flick, el preparador alemán de los azulgrana, sabe que tiene una oportunidad ante un diezmado PSG, tras el regreso a la cancha del virtuoso atacante Lamine Yamal y la puesta en forma del veterano polaco Robert Lewandowski.

Cuenta con Pedri González en estado de gracia en el mediocampo y el respaldo del olfato goleador de Ferrán Torres y los progresos de Dani Olmo luego de lesionarse.

Completan la participación de clubes españoles Athletic Bilbao ante el difícil Borussia Dortmund, y lo mismo de complicado el Villarreal frente a la Juventus.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...