Atropellaron en Guatemala a segundo ciclista reconocido en una semana

Compartir

Ciudad de Guatemala/

Prensa Latina

La Federación Nacional de Ciclismo lamentó este miércoles el atropello en el departamento de Quetzaltenango del experimentado Manuel Rodas, dos veces campeón de la Vuelta a Guatemala, cuando se dirigía a sus entrenamientos.

Mediante un mensaje en sus redes sociales, la entidad explicó que el pedalista se encuentra en un centro médico, en el cual le están realizando los exámenes respectivos, “estable pero con fuertes dolores”, amplió.

Es el segundo caso en pocos días, luego de que el pasado 24 de septiembre a Josué Canastuj, mientras entrenaba, lo impactara un vehículo en el kilómetro 87 de la Ruta Interamericana, jurisdicción de Tecpán, Chimaltengo, subrayó.

Aunque permanece consciente, los exámenes médicos iniciales confirmaron que Canastuj sufrió una fractura de fémur, lo que requerirá un período prolongado de recuperación, describió antes Emisoras Unidas.

La Federación pidió en su texto respeto al ciclista, “son vidas sobre ruedas”, mientras llamó a los pilotos (chóferes) a tener paciencia al momento de encontrar a un deportista de estos en carretera.

Durante el presente año, advirtieron medios de prensa locales, varios pedalistas chapines sufrieron atropellos, entre ellos Sergio Chumil, campeón nacional de contrarreloj y miembro del Burgos BH de España.

En las plataformas digitales, usuarios manifestaron de diferentes modos preocupación, exigieron justicia, al tiempo en que extendieron muestras de solidaridad con los impactados.

Señalaron además que próximamente, del 24 de octubre al 2 de noviembre, comenzará la 64 Vuelta a Guatemala, el evento más importante del ciclismo.

Expertos, a raíz de la fractura de Canastuj, descartaron su participación dentro de esa caravana multicolor.

Recordaron que este ganó la etapa más larga de la anterior edición, luego de pedalear durante más de cinco horas.

Calificaron de ineludible la necesidad de frenar los accidentes viales, cuando las cifras de víctimas y el costo que implican las atenciones genera alarma.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...