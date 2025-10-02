El Gobierno federal de EEUU cierra por primera vez en casi siete años

La Administración estadounidense frenó algunas de sus actividades, esto tras no lograrse el consenso en el Senado (cámara alta) sobre un proyecto de ley acerca de financiación provisional.

Ante ello, según medios como Xinhua, miles de funcionarios de la nación norteamericana deberán tomar descanso sin sueldo. Esto también impactará en los servicios públicos, ya que se suspenderán o retrasarán.

El cierre gubernamental más largo en la historia del país norteamericano duró 35 días, del 22 de diciembre de 2018 al 25 de enero de 2019.

Ello ocurrió durante la primera presidencia del actual mandatario, Donald Trump, y fue causado por un impasse político sobre la financiación de 5.700 millones de dólares para la construcción del muro en la frontera entre EEUU y México.

Más temprano, Trump dijo que su administración no quería un cierre, ya que el país está “pasando por el mejor momento en su historia”.

“No hay nada inevitable, pero diría que todavía es probable que suceda”, declaró el presidente estadounidense el martes.

En los últimos días, tanto el jefe de Estado de EEUU como el vicepresidente J.D. Vance y los líderes republicanos afirmaron que, si se producía el cierre gubernamental, los demócratas asumirán toda la responsabilidad.

“El comportamiento del presidente Trump se ha vuelto más desquiciado”, expresaron los líderes demócratas Chuck Schumer y Hakeem Jeffries en un comunicado conjunto difundido recienemente en el que piden una “intervención” para superar el bloqueo.

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, advirtió hoy que un cierre prolongado del Gobierno federal conducirá a despidos. “Seamos honestos, si esto se prolonga unos días más o, Dios no lo quiera, por unas cuantas semanas, vamos a tener que despedir personas”, dijo Vance a los reporteros en una conferencia de prensa en la Casa Blanca.

La secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo en la conferencia de prensa que espera que los despidos ocurran “muy pronto”.

En cierres previos del Gobierno estadounidense, los empleados federales considerados esenciales han tenido que reportarse a trabajar, pero cientos de miles de empleados federales se ven forzados a ausentarse sin paga. Una vez que el Gobierno reabre reciben un pago retroactivo.

“Los republicanos cerraron el Gobierno porque es mucha molestia proteger la atención médica de los estadounidenses de todo el país”, dijo en X el líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer.

