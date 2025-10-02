Universidades de Ecuador llaman al diálogo tras 10 días de protestas

Compartir

Quito/Prensa Latina

Rectores de 15 universidades de Ecuador expresaron su preocupación por la escalada de violencia tras 10 días de protestas contra el Gobierno de Daniel Noboa y llamaron a un diálogo urgente para resolver la crisis social.

Las instituciones de educación superior se adhieren al exhorto de la Oficina Sudamericana del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, que instó a iniciar conversaciones para evitar nuevas confrontaciones.

En el pronunciamiento, los centros académicos rechazan la criminalización de la protesta, condenan los actos de violencia y ofrecen sus capacidades para facilitar espacios de encuentro y aportar información que contribuya a la búsqueda de soluciones pacíficas.

Este miércoles la Federación de los Pueblos Kichwa de la Sierra Norte del Ecuador expresó su apertura al diálogo con el Gobierno y posible declaratoria de “tregua temporal”, aunque otros desconfían de esa propuesta que circula en redes sociales.

La emisora local Radio Pichincha consultó a dirigentes y representantes del movimiento indígena y expresaron que desconocen este tipo de acuerdos.

Hasta el momento, la dirección de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador no se ha pronunciado al respecto y los bloqueos de carretera se mantienen en diferentes puntos del país.

El Gobierno de Noboa mantiene su postura de no dar marcha atrás con el fin del subsidio al diésel, medida que detonó las protestas, y acusó a los manifestantes de cometer actos terroristas y estar vinculados al crimen organizado. La actuación de policías y militares durante las manifestaciones han dejado, hasta ahora, un muerto y decenas de heridos, así como más de 100 detenidos, entre ellos 12 que fueron enviados a prisión preventiva tras ser imputados por terrorismo.

Sus familiares protagonizaron un plantón en las afueras de la Asamblea Nacional (Parlamento), donde exigieron la liberación de sus seres queridos.

Dirigentes de la Conaie, organización que impulsa el paro nacional, comparecieron este martes en la Comisión de Garantías Constitucionales y Derechos Humanos del Legislativo. Allí, Marlon Vargas, titular de la Conaie, solicitó a los legisladores iniciar un proceso de juicio político contra los ministros de Defensa, Gian Carlo Loffredo, y del Interior, John Reimberg, por su presunta responsabilidad en los hechos de violencia durante las manifestaciones.

El secretario general de la ONU, António Guterres, llamó a abstenerse de cualquier forma de violencia en el contexto de las protestas y reiteró “la importancia de resolver las disputas a través del diálogo inclusivo”.

