Intervención de EEUU pondría en riesgo a Cuba, pero no a la revolución

Francisco Elías Valencia

Samuel Amaya

@DiarioCoLatino

El embajador de Cuba en El Salvador, Tomás Lorenzo Gómez, considera que la Revolución Cubana no está en peligro en caso de una intervención ilegal de los Estados Unidos, ya que la Revolución está segura y cuenta con el apoyo mayoritario del pueblo.

Cuba ha sido objeto de un bloqueo financiero, comercial y económico durante 60 años. ¿Qué ha significado para Cuba y para el pueblo cubano, esta acción de Estados Unidos?

El bloqueo se instauró en 1962, eso quiere decir que la mayoría de la población en Cuba nació con el bloqueo y ha vivido toda su vida con el bloqueo. Este, era con el objetivo de crear desencanto e insatisfacción en la población para que la propia población saliera a las calles y pudiera derrocar la revolución. Estados Unidos ha intentado asfixiar la revolución cubana.

Una primera etapa, la pondría hasta el año 1990, donde Cuba era parte del campo socialista y era miembro del CAME (Consejo de Ayuda Mutua Económica). En ese entonces, Estados Unidos, impide a Cuba comerciar con algunos países, sobre todo los productos de Estados Unidos no puede comprarlos. Un comercio entre Cuba y Estados Unidos (sería) muy barato, porque es muy fácil el traslado, son 90 millas de distancia. Sin embargo, tenemos que buscar los productos a mucha distancia.

En 1992 se aprobó la Ley Torricelli, que le abría las puertas a la extraterritorialidad del bloqueo porque involucra sanciones a terceros países a partir de comercio con Cuba.

En el primer Gobierno de Donald Trump (2017), Estados Unidos incluyó injustificadamente a Cuba entre la lista de países patrocinadores del terrorismo. Eso es un duro golpe para Cuba porque limitaba el acceso a financiamiento de los bancos y comercio; desde ese momento empezó a complicar la situación del país, provocando carencias que hasta ahora Cuba las tenía, pero se hicieron más fuertes.

Al final del gobierno de Biden decidieron pedir a las agencias que investigaran si en realidad Cuba merecía estar en la lista de países patrocinadores del terrorismo y las agencias dijeron que no había motivo para mantener a Cuba en esa lista; el gobierno de Estados Unidos retiró a Cuba de la lista, días antes de terminar el mandato del presidente Biden. Toma posesión el presidente Trump y al día siguiente, hace un decreto e incluye a Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo.

Todo este enjambre de medidas y cosas que Estados Unidos ha ido aplicando a Cuba durante los 64 años de bloqueo, lo que han traído a Cuba son penumbras y limitaciones.

¿Cómo se puede ejemplificar la limitación durante el bloqueo?

A veces un producto que podemos adquirir, el pollo, por ejemplo, en Estados Unidos con un costo muy bajo, tenemos que adquirirlo en otro lugar y se encarece mucho por la lejanía. Y segundo, por las medidas que tomaron a partir de 2019 de sancionar a barcos que entraran en el territorio cubano. O sea, un barco mercante de cualquier país que toca suelo cubano no puede tocar durante los próximos seis meses, puerto norteamericano. Entonces, eso encarece mucho el producto.

Todo eso ha obligado al gobierno cubano a dedicar grandes recursos para este tipo de cosas que otros países con menos cantidad pueden satisfacer. El Estado tuvo que implementar la libreta de abastecimiento para garantizar que al menos los ciudadanos recibieran X cantidad de comida mensual que les permite vivir.

Año con año, la Asamblea General de la Naciones Unidas condena el bloqueo. ¿Cómo es posible que esas decisiones de la ONU no sean aceptadas o tomadas en cuenta por los Estados Unidos?

Las resoluciones que se aprueban en la Asamblea General no son de obligatorio cumplimiento para los países miembros. Cuba desde 1992 ha presentado a las Naciones Unidas la resolución contra el bloqueo. Todos los años, la mayoría, con excepción de Estados Unidos, Israel y algunos aliados que se han ido sumando, aprobaron la condena al bloqueo y exhortan al gobierno de Estados Unidos a terminar el bloqueo. Hay una condena internacional grande, el mundo entero rechaza el bloqueo, no hay justificación para tenerlo. El único motivo es que Cuba decidió ser soberano, independiente y decidir su sistema político.

¿Cómo Cuba ha logrado sobrevivir, sobre todo el pueblo, a pesar de estos 64 años de bloqueo?

Primero, el carácter humanitario de la Revolución Cubana no ha dejado solo al pueblo, ha ido aplicando medidas difíciles, porque el pueblo al final, con la libreta de abastecimiento, no lograba llegar al final del mes. Pero había opciones, producciones nacionales y demás, que no satisfacían totalmente la demanda de la población, pero permitían mantener un estatus de vida discreto, pero no en la pobreza.

Ha sido muy difícil porque hubo que dedicar muchísimos recursos para poder paliar la situación. Incluso ha tenido varios sectores de la población con dificultades, porque son ancianos o minusválidos. Hay programas especiales para estas personas que el gobierno financia, son comedores sociales donde la gente va y come gratis, porque son gente vulnerable, con dificultades, ancianos, que tienen un poco nivel de ingreso.

Los trabajadores sociales que están en el barrio, identifican a este tipo de personas y les dan acceso a ese tipo de comedores, que no es una comida de ricos, pero es algo que te llena la barriga.

¿La educación o la salud se han visto afectados?

Lo importante es que el sistema de salud y el sistema de educación no se afectaron nunca. El Estado dedicó gran parte del presupuesto del país, cerca de 50% entre salud y educación para mantener la vitalidad de esos dos sistemas que son totalmente humanitarios.

Donald Trump, en su primer mandato, aplicó 243 medidas para fortalecer el bloqueo y hasta febrero de este segundo mandato, ha aplicado 25 nuevas medidas. Por ejemplo, con el Clásico Mundial de Béisbol en Estados Unidos, Cuba es miembro y va a participar. Sin embargo, hay 10 técnicos de la selección que no pudieron ir a EUA porque no le dieron la Visa.

Eso ha ocurrido en los últimos tiempos, limitaciones de ese tipo, deportistas cubanos que no puedan participar, aun cuando ellos son sedes, tienen la obligación de garantizar que todas las personas puedan participar. No hay excusa. Así ocurre con presentaciones culturales, grupos musicales, eventos que ellos son sedes y Cuba no puede ir.

Tras el secuestro del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro; Estados Unidos prohibió que Venezuela le siguiera vendiendo petróleo a Cuba, luego amenazó a México con aplicarle aranceles, al igual que otros países, si le llevara petróleo a Cuba ¿cómo califica esa medida, qué efectos ha ocasionado al pueblo cubano y cómo lo están solucionando?

Cuba recibía petróleo de Venezuela, pero también de otra parte del mundo: de México, de países africanos etc. El 29 de enero, el presidente Trump, injustificadamente y sin ningún motivo, decide que Cuba es una amenaza para la seguridad nacional de los Estados Unidos y que, por lo tanto, va a ser un cerco petrolero para que Cuba deje de recibir petróleo. No hay ninguna explicación, Cuba no es peligro para la seguridad nacional de nadie. Cuba es un país de paz, que no agrede a nadie, al contrario, Cuba lo que da, es solidaridad.

A partir de ahí amenazó a México con aplicarle aranceles si le vendían combustible a Cuba. Nosotros producimos el 30% de lo que se consume. El 30% del crudo cubano se utiliza para la generación de energía eléctrica. Es un crudo pesado, lleno de azufre, pero bueno, se han ido adaptando las termoeléctricas a este tipo de productos.

Cuba es un país que tiene mucho sol y alta temperatura. Se hizo un programa entre 2025-2026 para instalar 2.000 MW en paneles solares, en este momento se han instalado más de 1.000 MW en paneles solares y se continúa haciendo parques solares. Esto tiene que ver con el bloqueo y con la agenda 2030, sobre la energía limpia. Tiene que ver con un grupo de proyectos, pero que ahora nos han obligado a hacerlo rápido, destinando los pocos recursos que tenemos porque tenemos que seguir viviendo.

Estamos en el proceso y en las condiciones con acumuladores para almacenar la energía y poder utilizarla en otro horario donde no hay energía solar. Por otro lado, el país destina recursos para instalar paneles solares en lugares puntuales como hospitales, policlínicos, escuelas, consultorios y casas de los médicos, casas de profesores universitarios.

¿Qué ha provocado este cerco petrolero?

El transporte público en Cuba se ha paralizado. Por la mañana una unidad del transporte realiza un solo viaje y por la tarde, se regresa para traer a la gente. En el caso del transporte privado se encarece.

El transporte de mercancía también está afectado. Es algo que es transversal a todo el funcionamiento. Es criminal, los productos del agro que se producen, ¿cómo se llevan a la ciudad si no hay transporte? los pocos que se lleven, su precio es extremadamente alto, porque le cuesta al productor, al intermediario o al vendedor sacarlo.

La situación se ha hecho extremadamente compleja con los medicamentos. Con la poca materia prima que dispone el país para la elaboración de medicamentos del cuadro básico. El país trata de priorizar aquellos sectores de la producción que son vitales para mantener la vitalidad del país, pero no puede darle 24 horas de energía eléctrica, porque hay que también atender a la población.

Recientemente Trump anunció que podría facilitar que se le venda petróleo a Cuba si este llegaba a la empresa privada y desde ella se distribuye. ¿Es posible eso?

Yo diría que sí es posible, pero eso es algo para engañar. Es cierto que los privados, eso está en proceso, pueden importar petróleo desde el propio Estados Unidos. Hay unos contenedores especiales que se llaman Isotanque, son unos que traen 24 mil litros dentro y ya incluso hay referencias que hay algunos privados que lo han importado en Cuba.

En Cuba, desde 2019 hay MIPYMES (Micro, Pequeñas y Medianas Empresas) que producen artículos de aseo, alimentos, y otros lo que hacen es importar desde el exterior productos y los venden en Cuba. Incluso han sido una solución a los problemas de las limitaciones que ha tenido el gobierno para adquirir productos. Porque estas personas sí pueden comprar lo que quieran; a veces en Cuba no hay leche en polvo, por decir algo, porque el Estado no ha podido comprarlo o no tienen en que traerlo. Ellos traen leche en polvo y la venden a la población, un poco más caro, pero la venden.

Ahora, ese petróleo que traen las empresas, ellos autorizan, dicen que es para ayudar al pueblo cubano, no al gobierno. Si yo tengo una empresa que se dedica al transporte de cargas, a veces el propio Estado me autoriza o me autorizan otras empresas privadas en Cuba. Entonces yo importo el petróleo y coordino con el Estado un servicentro donde pueda ubicarse ese petróleo o combustible. Ese lo utilizo yo o lo puedo vender a para que se lo ponga en su carro, pero eso no es un combustible que va a ir a la generación eléctrica ni va a ir a otro. O sea, eso es para que esta mediana empresa o pequeña empresa mantenga vitalidad, lo cual es útil para Cuba y es necesario, pero no es la solución del problema.

Hace unos días, la termoeléctrica Antonio Guiteras se fue del sistema por un problema de rotura en la cartera, se quedó solo el oriente del país con energía eléctrica. No teníamos combustible para arrancar las plantas que se fueron. La situación es extremadamente complicada y el pueblo es el que ha sufrido. Esta medida de la limitación de la venta de combustible (petróleo) a Cuba es un genocidio marcado para que el pueblo muera de hambre.

Es con el propósito de que el pueblo salga a la calle a reclamar, lo que pasa es que hay conciencia en Cuba, de que el bloqueo es real y que las limitaciones vienen de Estados Unidos.

Donald Trump ha dicho que quiere hacer una toma amistosa de Cuba…

Yo no sé si es que va a llegar dándole la mano a la gente, yo no sé qué va a hacer. Pero si llegan, van a coger tiro, eso está claro. Pero, bueno, Cuba es un país de paz y ojalá que eso no ocurra. Ha hecho muchísimo daño, y continúa haciendo daño hoy más que nunca.

Sobre otras amenazas a Cuba, por ejemplo, lo que pasó en Villa Clara, donde una lancha procedente de Florida fue interceptada por Tropas GuardaFronteras, ya que iban fuertemente armada

Eran personas que venían armadas hasta los dientes, no sé cuántos fusiles, balas, cargadores, pistolas. Venían en una lancha con el objetivo de ingresar al territorio nacional y cometer actos terroristas. Supuestamente, con la esperanza de que la población se le sumara, y creara un alzamiento totalmente irracional. Pero lo que ocurrió fue que las tropas de la GuardaFrontera nuestras, le dieron el alto, se acercaron a la lancha y dispararon a la lancha de la GuardaFrontera, entonces hubo un combate. En ese combate fallecieron cinco terroristas y seis fueron heridos. De la GuardaFrontera hubo un herido.

Cuba ha estado sometida a terrorismo de este tipo procedente de los Estados Unidos durante los años de la Revolución. Esta es una muestra más. Lo que pasa es que esto ocurre en un momento en que la situación en Cuba es muy delicada producto del cerco petrolero.

Sobre la solidaridad internacional ¿cómo han respondido, ante este cerco, potencias como Rusia y China?

Rusia y China han manifestado su desaprobación y su condena a este cerco petrolero; otros países también, de América Latina como México y Brasil recientemente también lo han expresado.

La solidaridad de los pueblos del mundo es muy grande. El próximo 21 de marzo llega a Cuba el convoy internacional de solidaridad con Cuba. Ayuda solidaria, material de muchas partes del mundo. Llegarán solidarios, llegarán políticos, intelectuales, académicos en apoyo a la revolución y a la firmeza del pueblo cubano. En El Salvador, habrá una caravana de autos en apoyo a la revolución cubana, que saldrá de la UES hasta finalizar en la Embajada.

¿Está en peligro la revolución cubana? ¿está en peligro el socialismo?

Puede estar en peligro Cuba, por si los Estados Unidos decide intervenir, pero la revolución no está en peligro. La revolución está firme. Está segura y cuenta con el apoyo mayoritario del pueblo cubano. La revolución es justa y humana. Por lo tanto, yo diría que la revolución no está en peligro, lo que está en peligro es la paz en la región.

