“Nunca es tarde para volver a empezar y reencontrarnos con Dios”: Padre Flores

Este tercer domingo de Cuaresma se celebró la Santa Misa en la Cripta de Catedral Metropolitana de San Salvador. La homilía fue presidida por el padre Jhonny Flores, quien destacó que se deben dejar en los pies del Señor, todos los pecados para empezar una nueva vida.

La lectura de este domingo fue en el evangelio de Juan, sobre el episodio del “cántaro y la mujer” en la Biblia que se refiere al relato de la samaritana donde una mujer deja su cántaro de agua tras encontrarse con Jesús y reconocerlo como el Mesías. Este gesto simboliza abandonar lo material y cotidiano para abrazar la fe y el mensaje espiritual.

Sobre esto, el padre Flores detalló que el cántaro que la mujer lleva “representa su pasado”, es decir, representa la carga que ha ido llevando por muchos años y que no ha querido soltar y que hasta ahora que se encuentra con el Dios de amor, con el Dios de misericordia, lo suelta”.

“¿Dónde dejó el cántaro la mujer? allí, a los pies de Jesús. Nosotros, hermanos, en nuestra vida cuántas veces andamos cargando cántaro, del odio, del rencor, del resentimiento, del pecado, del pasado y eso no nos permite avanzar”, planteó el líder religioso.

Flores sostuvo que al igual que la samaritana, la palabra invita a dejar ese pasado a los pies del maestro y empezar una nueva vida. “Aquella mujer que huía de la gente, ahora se ha convertido en misionera, ahora levanta la cabeza y va a predicar el Evangelio, ese es Cristo. Cristo que una vez nos perdona, nos devuelve la dignidad de Hijo de Dios”, señaló Flores.

Esto además que la iglesia católica se encuentra en tiempo cuaresmal, en el cual la iglesia invita a los fieles a la conversión, la oración, el ayuno y la limosna, preparándose espiritualmente para la Pascua. Es un período de reflexión sobre la vida, el sacrificio y la entrega de Jesús, que culmina en la celebración de su pasión, muerte y resurrección.

Es tiempo de acercarse más con el señor. Durante la Cuaresma, se busca que cada persona viva un camino de renovación interior, dejando atrás lo que aparta de Dios y fortaleciendo la fe mediante prácticas de penitencia y solidaridad con los más necesitados.

“Cristo una vez te perdona, no nos vuelve a señalar el pecado, sino al contrario, nos hace discípulos y misioneros de Él”, comentó el padre.

Flores finalizó la interpretación del evangelio con una frase que tenía el papa Francisco: “no hay santo que no haya tenido pasado y no existe pecador que no tenga futuro”. Es decir, “si leemos la historia de los Santos, no todos, pero varios de ellos, al leer la historia de los Santos, han tenido una vida dura, una vida un poco oscura. Ahí tenemos a San Pablo, que, de ser perseguidor, ahora es perseguido; en pocas palabras, hermanos, nunca es tarde para nosotros, nunca es tarde para volver a empezar y encontrarnos con el rostro misericordioso de Dios”.

“Hoy que estamos en tiempo de cuaresma, es nuestra invitación, que al igual que la samaritana, nos encontremos con el Señor y nosotros le adoremos a Él en espíritu y en verdad”, finalizó.

