Desmantelan locales de la Plaza 14 de julio y Avenida España

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Locales de la Plaza 14 de julio en el Centro de San Salvador y alrededores, desmantelaron sus puestos este fin de semana luego que la alcaldía de San Salvador ordenará desalojos como parte del Plan de Revitalización del Centro Histórico de San Salvador.

Los desalojos de los negocios informales ubicados en la Plaza 14 de Julio, 1ra calle poniente, 3ra Calle poniente y Avenida España es parte de la fase 6 del Plan de Revitalización del Centro Histórico de San Salvador, impulsado por la alcaldía capitalina.g

Diario Co Latino documentó, en un recorrido realizado, cómo se desmantelan las láminas, lámparas, paredes, barandales que por años funcionó como local y llevar sustento a las familias que ahí trabajaban.

Previo a su completo desmantelamiento, los comerciantes liquidaron sus productos para no llevarlo a casa. En la plaza funcionaban aproximadamente 45 salones de belleza. Así también puestos de comida y ventas de artículos hogareños y bazares.

La comuna, se supone, les habría dado espacios en otros mercados de San Salvador, pero mucho comerciante no lo ven viable, por ejemplo, en el Mercado Hula Hula, tienen que pagar hasta $200 al mes por un espacio de 2×2 metros; en el mercado San Miguelito, les solicitan tarjeta de contribuyente; muchos de estos comerciantes no tienen este tipo de requisitos y sobreviven en el día a día según los relatos. En otros casos, no se les ofreció solución sino solo desalojo.

A finales de 2025, estos comerciantes ya habían recibido un aviso de desalojo, pero en ese momento, se negoció un plazo para comercializar sus productos para la temporada navideña y año nuevo. La mercadería que no se lograra vender sería trasladada a sus viviendas o pagarían bodegas mientras resuelven el tema del local. Este lunes, equipos de limpieza llegarán a la zona para terminar con las estructuras que no sean levantadas por los dueños.

Agente del CAM impide trabajo de periodista de DIARIO CO LATINO

Durante el reporteo, un agente del Cuerpo de Agentes Metropolitanos (CAM) de la Alcaldía de San Salvador impidió permanecer en la zona a un periodista de este medio de comunicación; cuando el comunicador realizaba su trabajo en la vía pública; es decir, alejado de los trabajos de desmantelamiento, un agente del CAM dijo que no podría fotografiar, que solo se permitía a los que la comuna autorizaba.

El periodista, tras identificarse como PRENSA NACIONAL, dijo al agente que permanecía en la vía pública con una cámara fotográfica de largo alcance, sin interferir en el proceso de desmantelamiento. Al preguntar la razón del porqué al comunicador se le limitaba permanecer en la zona, el agente dijo que solo cumplía órdenes de la alcaldía y que por favor “se retirara de la zona”.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...