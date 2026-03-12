Bases Magisteriales califica como un “fracaso” la centralización de la entrega del paquete escolar

Redacción Nacionales

El profesor Paz Zetino Gutiérrez, dirigente de Bases Magisteriales, cuestionó el proceso de entrega del paquete escolar en el país, señalando retrasos, problemas logísticos y fallas en las tallas de los uniformes. “La centralización de la entrega de los paquetes es un total fracaso”, reiteró el dirigente magisterial.

El profesor Paz Zetino dijo, en Encuetro con Julio Villagrá, que la decisión de centralizar la distribución habría generado dificultades que afectan directamente a estudiantes y maestros en el inicio del año lectivo, todo por no hacer consultas, dijo.

El dirigente de Bases Magisteriales reaccionó a declaraciones del sindicalista Israel Montano, de ANDES 21 de Junio, quien había calificado el proceso de entrega de los paquetes escolares como “histórico”. Para Paz Zetino, esa valoración no refleja la realidad que enfrentan las escuelas en el territorio.

“Es lamentable escuchar una posición así. Cuando una decisión no resulta como se esperaba, hay que reconocerlo. Centralizar la entrega del paquete escolar fue un error”, afirmó.

Solo 40 % de escuelas habría recibido el paquete

De acuerdo con el docente, una medición realizada por el gremio a partir de una muestra de distritos escolares en cada departamento, indica que solo el 40 % de las escuelas han recibido el paquete escolar completo.

Un distrito escolar puede agrupar entre 15 y 20 centros educativos, por lo que el dato refleja, según explicó, un retraso considerable cuando ya ha transcurrido más de un mes desde el inicio del año lectivo.

“Muchos estudiantes van a recibir el paquete escolar después de Semana Santa. Eso nunca había pasado”, señaló, tras la crítica a ANDES 21 de Junio.

Los maestros sostienen que el principal problema es que los cuadernos y útiles —elementos esenciales para comenzar las clases— no han llegado a tiempo, lo que obligó a algunos docentes a iniciar el desarrollo de los programas sin esos materiales.

Problemas con uniformes y tallas

Entre las dificultades reportadas también figuran uniformes que no coinciden con las tallas de los estudiantes.

El dirigente relató el caso de una escuela en Chalatenango donde, de 44 paquetes escolares, 18 no pudieron entregarse porque las camisas o pantalones no correspondían a las medidas de los alumnos. En esos casos, los paquetes quedaron bajo resguardo en la dirección del centro educativo.

Según explicó, el problema surge porque las tallas se determinan a partir de catálogos y no mediante mediciones directas.

“Los profesores no son sastres y muchos padres tampoco conocen exactamente la talla de sus hijos. Además, las medidas varían dependiendo del país o región de fabricación”, indicó.

También se ha señalado que algunos zapatos incluidos en los paquetes presentan problemas de calidad.

Cambio en el modelo de distribución

Paz Zetino recordó que el programa de paquetes escolares, quu surgió durante el gobierno de Mauricio Funes, primer Gobierno del FMLN, como una iniciativa que buscaba apoyar a las familias y dinamizar la economía local.

En ese modelo, los sastres, zapateros y librerías de cada comunidad producían y distribuían los uniformes, zapatos y útiles escolares.

Los estudiantes se probaban los zapatos en ferias organizadas por las escuelas, mientras los sastres tomaban medidas directamente a los alumnos.

“Ese sistema permitía ajustar tallas y distribuir primero los útiles y libros para comenzar las clases, mientras los uniformes podían entregarse después”, explicó el dirigente.

Sin embargo, en los últimos años el proceso cambió hacia un esquema más centralizado, donde los paquetes llegan empaquetados desde el inicio con todos los productos incluidos.

Retrasos acumulados en los últimos años

El representante magisterial también señaló que los problemas con los uniformes no son nuevos. Según dijo, en años anteriores se registraron atrasos en la entrega de telas y pagos a proveedores, lo que provocó retrasos en la confección.

“En algunos casos ni siquiera se entregó el segundo uniforme de ciertos años escolares”, afirmó.

Además, denunció que el Ministerio de Educación habría prohibido a los maestros entregar listas de útiles o sugerir a los padres comprar uniformes mientras esperaban el paquete oficial.

Ante la demora, muchos docentes optaron por iniciar las clases y dejar a las familias la decisión de resolver cómo sus hijos llevarían apuntes.

Debate sobre el rumbo de la educación

Más allá del paquete escolar, el docente sostuvo que el país enfrenta problemas estructurales en el sistema educativo.

Entre ellos mencionó:

Deficiencias en la formación docente

Infraestructura escolar deteriorada

Currículos educativos desactualizados

Bajos niveles de competencia en estudiantes

Aunque reconoció avances en la entrega de computadoras para reducir la brecha digital —un proceso iniciado en administraciones anteriores como la de Salvador Sánchez Cerén (FMLN)—, advirtió que la tecnología por sí sola no garantiza mejores resultados educativos.

“Hay países que ya están dando pasos atrás y volviendo a invertir en libros. La tecnología es importante, pero no puede sustituir una reforma educativa integral”, afirmó.

El dirigente gremial concluyó que una verdadera reforma educativa debería incluir consensos entre docentes, autoridades, pedagogos y especialistas, para definir qué tipo de educación necesita el país.

“Los problemas de la educación son históricos. Resolverlos implica diálogo, planificación y decisiones profundas. Si no se abordan esas bases, cualquier programa será solo una medida temporal”, advirtió.

