José Antonio Kast asume la Presidencia de Chile con promesas de mayor seguridad

SANTIAGO/Xinhua

José Antonio Kast Rist asumió este miércoles de manera oficial la Presidencia de Chile para el período 2026-2030, de manos del saliente mandatario Gabriel Boric (2022-2026), en una ceremonia realizada en el Salón de Honor del Congreso Nacional, en la histórica ciudad porteña de Valparaíso.

«Sí, juro», expresó el nuevo gobernante, abogado y exdiputado de 60 años, tras la lectura del acta oficial, que obliga a «conservar la independencia de la nación», así como «hacer guardar la Constitución y las leyes».

Kast prestó juramento y recibió la banda presidencial de manos de la presidenta del Senado chileno, Paulina Núñez, quien la mañana del miércoles fue investida por los parlamentarios como la máxima autoridad de la Cámara Alta.

Por su parte, Boric entregó a Kast la piocha de O’Higgins, una joya en forma de estrella que representa la Presidencia chilena y que sella la función institucional.

En la jura presidencial también asumió Claudio Alvarado, como ministro del Interior, y el resto del gabinete, en el que destacan el economista Jorge Quiroz, en Hacienda, y el empresario Francisco Pérez Mackenna, en cancillería.

Asimismo, Fernando Rabat y Fernando Barros, dos antiguos abogados del fallecido líder del régimen militar Augusto Pinochet (1915-2006), asumieron en los ministerios de Justicia y de Defensa, respectivamente.

A la ceremonia asistieron altas autoridades internacionales como el rey de España, Felipe VI, y los presidentes de Argentina, Javier Milei; de Uruguay, Yamandú Orsi; de Bolivia, Rodrigo Paz, y de Ecuador, Daniel Noboa, entre otros.

Kast, padre de nueve hijos, triunfó en las elecciones del 14 de diciembre pasado, cuando se enfrentó en un balotaje a Jeannette Jara, para convertirse en el presidente electo más votado de la historia de Chile, con 7.244.197 de sufragios, en los primeros comicios con voto obligatorio, inscripción automática y sanciones legales por no participar.

El nuevo presidente, que había sido derrotado en las elecciones de 2017 y 2021, según analistas tendrá que lidiar con desafíos en seguridad pública, migración irregular, crecimiento económico y reformas al Estado, con una mayoría favorable en la Cámara de Diputados y el Senado.

Después de la toma de posesión, el nuevo mandatario se trasladará en helicóptero a Santiago para continuar con su agenda, que incluye su primer discurso oficial esta tarde.

