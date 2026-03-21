Trump considera “reducir” ataques contra Irán

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WASHINGTON/Xinhua

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, indicó este viernes que considera «reducir» los ataques militares de Estados Unidos contra Irán, y afirmó que Estados Unidos está «muy cerca» de lograr sus objetivos.

«Estamos muy cerca de lograr nuestros objetivos y consideramos reducir nuestros grandes esfuerzos militares en Medio Oriente» en relación con Irán, publicó Trump en Truth Social.

Los objetivos mencionados por Trump incluyen acabar con las capacidades de misiles de Irán, destruir su base industrial de defensa, eliminar su fuerza naval y aérea, evitar que siquiera se acerque a desarrollar capacidades nucleares y proteger a los aliados de Estados Unidos en toda la región.

Esta tarde, Trump dijo que no desea un cese al fuego con Irán.

«Podemos dialogar, pero ya saben, no quiero acordar un cese al fuego», dijo Trump a los reporteros antes de partir de la Casa Blanca rumbo a Florida. «Uno no acepta un cese al fuego cuando está erradicando literalmente a la otra parte».

«Desde el punto de vista militar, están acabados», afirmó Trump. «No tienen fuerzas navales. No tienen una fuerza aérea. No tienen nada de equipo. No tienen observadores. No tienen defensas antiaéreas. No tienen radar. Y todos sus líderes han sido asesinados en todos los niveles».

«El Gobierno de Estados Unidos dice una cosa, la realidad dice otra», publicó hoy en X el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Seyed Abbas Araghchi, al cuestionar las constantes afirmaciones de la Casa Blanca respecto de que las defensas antiaéreas y las fuerzas navales de Irán habían sido destruidas.

Trump también publicó en Truth Social que el estrecho de Ormuz, una vía de tránsito de energéticos crucial a nivel mundial, debe ser protegido por los países que dependen de él y Washington apoyará si se le pide hacerlo.

«El estrecho de Ormuz tiene que ser protegido y patrullado, según sea necesario, por los otros países que lo utilizan, ¡Estados Unidos no lo hace! Si se nos pide, ayudaremos a estos países en sus esfuerzos relacionados con Ormuz, pero esto no debería ser necesario una vez que la amenaza de Irán sea erradicada», dijo Trump.

Hoy con anterioridad, Trump criticó a los aliados de la OTAN y los calificó de «cobardes» por su reticencia a ayudar a escoltar buques.

«¡Sin Estados Unidos, la OTAN es un tigre de papel!», escribió Trump en una publicación anterior en Truth Social. «¡Cobardes, y lo recordaremos!», agregó.

«Europa no tiene ningún interés en una guerra sin fin», señaló el lunes en Bruselas Kaja Kallas, la alta representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, refiriéndose a la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán. «Esta no es la guerra de Europa, pero los intereses europeos están directamente en juego».

El 28 de febrero, Estados Unidos e Israel comenzaron los ataques militares conjuntos contra Irán, lo que interrumpió la navegación mundial, elevó el precio del petróleo y agitó la economía mundial.

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