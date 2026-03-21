Irán no busca la guerra contra Estados musulmanes, dice presidente iraní

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TEHERÁN/Xinhua

El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, dijo este viernes que su país no busca la guerra contra los Estados musulmanes, informó la agencia de noticias oficial IRNA.

Pezeshkian hizo los comentarios en un mensaje de felicitación por la llegada de Eid al-Fitr, festejo que representa el fin del mes sagrado del Ramadán, y del Nowruz, que representa el comienzo del nuevo año iraní y se celebra el 21 de marzo.

Sobre las recientes tensiones entre Irán y algunos de los Estados árabes a raíz de los ataques de Estados Unidos e Israel, Pezeshkian afirmó que «no tenemos intención de tener ningún tipo de desacuerdo con los países musulmanes. No buscamos el conflicto ni la guerra con los Estados islámicos. Son nuestros hermanos».

El presidente atribuyó a Estados Unidos e Israel la responsabilidad de las tensiones surgidas entre Irán y los Estados musulmanes de la región.

Pezeshkian dijo que Irán está listo para resolver todos los problemas con sus vecinos, y propuso formar una estructura de seguridad integrada por los Estados musulmanes en Medio Oriente para garantizar la paz, la seguridad y la estabilidad en la región.

«No necesitamos la presencia de extranjeros en la región. Podemos crear una asamblea islámica en Medio Oriente con la colaboración de los Estados musulmanes y, en ese marco, regular nuestras relaciones en materia de seguridad, economía, cultura y política», afirmó.

Pezeshkian enfatizó que Irán no busca desarrollar armas nucleares y que el fallecido líder supremo del país, Ali Jamenei, emitió un decreto religioso prohibiendo las armas atómicas, y añadió que ningún funcionario de Irán puede encaminarse al desarrollo de armas de destrucción masiva.

No obstante, Pezeshkian destacó que Estados Unidos busca convencer al mundo de que Irán estaba dirigiéndose a la posesión de armas nucleares.

El 28 de febrero, Israel y Estados Unidos lanzaron ataques conjuntos contra Teherán y varias ciudades iraníes más, lo que causó la muerte del entonces líder supremo iraní, de importantes comandantes militares y de civiles. Irán respondió con una serie de ataques con misiles y drones contra bases y activos de Estados Unidos e Israel en Medio Oriente.

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