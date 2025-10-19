La oración y la lectura de las Santas Escrituras son los pilares de la evangelización

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Durante la homilía de este domingo en la Cripta de Catedral Metropolitana de San Salvador, el padre Jhonny Flores destacó la importancia de una lectura individual y comunitaria de las Santas Escrituras, acompañada siempre por la oración.

Señaló que la oración es el medio para comunicarse con Dios, y que cuando un creyente se debilita en su oración, la comunidad debe sostenerlo, tal como Aarón y Hur lo hicieron con Moisés.

Flores insistió en que el orante nunca está solo, y que la comunidad tiene el deber de sostener, alentar y orar por sus líderes y hermanos. Recordó las palabras del beato Rutilio Grande, quien afirmaba que la salvación no es individualista, sino comunitaria.

El segundo pilar, explicó, es la lectura viva y práctica de la Sagrada Escritura, que debe formar en virtud y sabiduría desde la infancia.

Flores exhortó a preguntarse cuánto tiempo se dedica a la Escritura. Advirtió que no basta con leerla como literatura, sino que debe transformar la vida interior.

