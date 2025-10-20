Informan de decenas de sismos en occidente de El Salvador

Compartir

San Salvador/Prensa Latina

Al menos 35 sismos fueron registrados en San Lorenzo, Ahuachapán, en el occidente, durante las últimas horas, indicó el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN).

El informe de las autoridades precisó que desde las 9:18 de la noche del sábado 18 de octubre (hora local) hasta las 2:00 de la tarde de este domingo, ocurrieron los movimientos telúricos, de los cuales apenas nueve fueron percibidos por la población.

Las sacudidas responden a la activación de las fallas geológicas en la zona que es una de las más activas del país. En agosto se registró también una racha de sismos en esa zona que superó los 800.

No se reportaron víctimas ni si sacudidas dañaron varias casas en la infraestructura. En ese momento, los sismos alcanzaron magnitudes entre los 3 y 4 grados de intensidad, algunos similares a los registrados desde ayer.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...