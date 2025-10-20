Página de inicio » Nacionales » Informan de decenas de sismos en occidente de El Salvador
Foto de referencia.

Informan de decenas de sismos en occidente de El Salvador

Redacción Nacionales 19 octubre, 2025 Nacionales, Portada Comentarios desactivados en Informan de decenas de sismos en occidente de El Salvador 204 Vistas

Compartir
        

San Salvador/Prensa Latina

Al menos 35 sismos fueron registrados en San Lorenzo, Ahuachapán, en el occidente, durante las últimas horas, indicó el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN).

El informe de las autoridades precisó que desde las 9:18 de la noche del sábado 18 de octubre (hora local) hasta las 2:00 de la tarde de este domingo, ocurrieron los movimientos telúricos, de los cuales apenas nueve fueron percibidos por la población.

Las sacudidas responden a la activación de las fallas geológicas en la zona que es una de las más activas del país. En agosto se registró también una racha de sismos en esa zona que superó los 800.

No se reportaron víctimas ni si sacudidas dañaron varias casas en la infraestructura. En ese momento, los sismos alcanzaron magnitudes entre los 3 y 4 grados de intensidad, algunos similares a los registrados desde ayer.

Tags

Ver también

Protección Civil emite nuevamente Alerta Naranja por lluvias

Compartir        Redacción Nacionales @DiarioCoLatino La Dirección General de Protección Civil emitió este domingo la Alerta Naranja …

© 1890-2025 Diario Co Latino | Todos los derechos reservados. Publicación de la Sociedad Cooperativa de Empleados de Diario Latino de R. L.