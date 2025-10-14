¿18 MILLONES DE DÓLARES EN TABLA ROCA?

Compartir

Dónde está la información de contratos y gastos? Ya sabemos : bajo reserva de 7 años‼️

Por David Alfaro

Una amiga ingeniera me comentaba con tono de indignación: “Bukele destinó 18 millones de dólares para la reconstrucción del Cine Libertad. La obra lleva más tabla roca que otra cosa”.

Y no es una exageración. La reconstrucción de este edificio, que en su origen formaba parte del patrimonio cultural de San Salvador, ha sido presentada por el gobierno como una “obra símbolo de la modernización urbana”. Sin embargo, técnicos del sector de la construcción cuestionan el uso de materiales livianos y de bajo costo frente al millonario presupuesto asignado.

El antiguo Cine Libertad, inaugurado en los años cuarenta, fue un punto de encuentro cultural y social durante décadas. Su restauración debería haber respetado su valor histórico y arquitectónico, pero el proyecto actual parece más una fachada de yeso que una verdadera recuperación del patrimonio.

El contraste entre el gasto reportado y la calidad visible de los materiales utilizados alimenta la percepción de opacidad y despilfarro en la gestión de los recursos públicos. En tiempos donde hospitales y escuelas rurales siguen esperando reparaciones básicas, invertir millones en una obra tan cuestionada solo refuerza la idea de que el dinero público se usa más para propaganda que para desarrollo.

¡El Cine Libertad resucitará, sí, pero sin alma!

