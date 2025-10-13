Ministerio de Educación suspende clase por lluvias

Redacción Nacionales
La suspensión de clases, en los centros educativos públicos, fue anunciada la tarde de este lunes, a través de un comunicado del Ministerio de Educación.
La decisión fue tomada debido a las constantes precipitaciones de lluvias y saturación de agua en los suelo, que podrían ocasionar deslizamientos, derrumbes, deslaves o inundaciones.
La medida va enfocada a los estudiantes de educación inicial y educación media, quienes tendrán que retomar la modalidad virtual.
En el caso de colegios o instituciones de Educación Superior queda a criterio de las instituciones suspender o no.
Las clases se reanudarán hasta nuevo aviso, señala el comunicado.