Ministerio de Educación suspende clase por lluvias

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

 

La suspensión de clases, en los centros educativos públicos, fue anunciada la tarde de este lunes, a través de un comunicado del Ministerio de Educación.

La decisión fue tomada debido a las constantes precipitaciones de lluvias y saturación de agua en los suelo,  que podrían ocasionar deslizamientos, derrumbes, deslaves  o inundaciones.

La medida  va enfocada a los estudiantes de educación inicial y educación media, quienes tendrán que retomar la modalidad virtual.

En el caso de colegios o instituciones de Educación Superior queda a criterio de las instituciones suspender o no.

Las clases se reanudarán hasta nuevo aviso, señala el comunicado.

