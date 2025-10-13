FMLN celebra natalicio de Schafik Hándal, líder de izquierda

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Este 13 de octubre, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) celebró el 95 aniversario del natalicio de Schafik Hándal, líder histórico del partido y del movimiento de izquierda.

Las autoridades del partido realizaron un homenaje floral y cultural en el mausoleo, ubicado en el cementerio Los Ilustres en San Salvador. En la actividad asistió la militancia y la dirección nacional, incluyendo a su secretario general, Manuel “El Chino” Flores, quien dedicó unas palabras a este líder histórico.

“Schafik fue un hombre de izquierda y por tanto, el FMLN es heredero de su legado, y me permito asegurarles que este legado, hoy por hoy, sigue intacto, vigente y presente, lo manifiesto desde la experiencia que he tenido con la realización y finalización del segundo congreso: la militancia, los jóvenes, los trabajadores del campo, maestros, maestras, defensores y luchadores sociales, se muestran firmes y con principios claros en sus ideas democráticas, revolucionarias y socialistas. Da gusto reconocer en nuestra base y en nuestra gente ese legado”, dijo Flores en la actividad en referencia a la finalización del Congreso.

Schafik Jorge Hándal nació el 13 de octubre de 1930, en la ciudad de Usulután, hijo de padres inmigrantes árabes. Desde muy joven entregó su vida a la “lucha revolucionaria” que llevó en sus venas hasta su fallecimiento, el 24 de enero de 2006. En 1980, el FMLN, buscaba derrocar al gobierno militar y represivo para establecer un sistema socialista, mediante la guerra civil de 12 años y que finalizó en 1992, gracias a las negociaciones entre el gobierno y la guerrilla.

El FMLN informó que a partir de este año, el natalicio de Hándal se celebrará de manera oficial, así fue declarado por el Consejo Nacional del partido.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...