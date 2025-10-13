Página de inicio » Nacionales » FMLN celebra natalicio de Schafik Hándal, líder de izquierda

FMLN celebra natalicio de Schafik Hándal, líder de izquierda

Redacción Nacionales 13 octubre, 2025 Nacionales, Portada Comentarios desactivados en FMLN celebra natalicio de Schafik Hándal, líder de izquierda 428 Vistas

Compartir
        

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Este 13 de octubre, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) celebró el 95 aniversario del natalicio de Schafik Hándal, líder histórico del partido y del movimiento de izquierda.

Las autoridades del partido realizaron un homenaje floral y cultural en el mausoleo, ubicado en el cementerio Los Ilustres en San Salvador. En la actividad asistió la militancia y la dirección nacional, incluyendo a su secretario general, Manuel “El Chino” Flores, quien dedicó unas palabras a este líder histórico.

“Schafik fue un hombre de izquierda y por tanto, el FMLN es heredero de su legado, y me permito asegurarles que este legado, hoy por hoy, sigue intacto, vigente y presente, lo manifiesto desde la experiencia que he tenido con la realización y finalización del segundo congreso: la militancia, los jóvenes, los trabajadores del campo, maestros, maestras, defensores y luchadores sociales, se muestran firmes y con principios claros en sus ideas democráticas, revolucionarias y socialistas. Da gusto reconocer en nuestra base y en nuestra gente ese legado”, dijo Flores en la actividad en referencia a la finalización del Congreso.

Schafik Jorge Hándal nació el 13 de octubre de 1930, en la ciudad de Usulután, hijo de padres inmigrantes árabes. Desde muy joven entregó su vida a la “lucha revolucionaria” que llevó en sus venas hasta su fallecimiento, el 24 de enero de 2006. En 1980, el FMLN, buscaba derrocar al gobierno militar y represivo para establecer un sistema socialista, mediante la guerra civil de 12 años y que finalizó en 1992, gracias a las negociaciones entre el gobierno y la guerrilla.

El FMLN informó que a partir de este año, el natalicio de Hándal se celebrará de manera oficial, así fue declarado por el Consejo Nacional del partido.

Ver también

Gobierno de El Salvador estimula importación de carne

Compartir        César Villalona 13 de octubre de 2025 Según una noticia aparecida en un medio de …

© 1890-2025 Diario Co Latino | Todos los derechos reservados. Publicación de la Sociedad Cooperativa de Empleados de Diario Latino de R. L.