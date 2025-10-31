Asamblea aprueba exonerar impuestos a productos para el proyecto “Alimenta y Florece”

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCOLatino

La Asamblea Legislativa aprobó, con 59 voto, exonerar del pago de todo tipo de impuestos los productos que ingresen al país bajo el proyecto “Alimenta y Florece”, que servirán para fortalecer los programas de nutrición escolar en San Miguel y Morazán.

La propuesta aprobada tiene el fin de ampliar el programa de alimentación escolar del Gobierno de El Salvador, mediante la entrega diaria de comidas a estudiantes de 401 centros educativos ubicados en los municipios de Morazán Norte, Morazán Sur y San Miguel Norte.

La acción responde al Proyecto para el Suministro de Productos Agrícolas y Asistencia Técnica y Financiera, desarrollado a través del Programa Internacional de Alimentación McGovern-Dole para la Educación y la Nutrición Infantil, denominado “Alimenta y Florece”, el cual es financiado por el gobierno de Estados Unidos.

Los productos de la canasta básica serán exonerados del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios (IVA), los Derechos Arancelarios a la Importación (DAI), las tarifas por servicios marítimos y portuarios, así como los costos de bodegaje y manejo de los productos introducidos al país.

Los insumos exentos de impuestos serán el aceite vegetal, harina de maíz fortificada con soya, frijoles pinto y arroz fortificado, los cuales serán utilizados para la ejecución del programa.

Asimismo, el decreto establece mecanismos de supervisión y control tributario a cargo del Ministerio de Hacienda, por medio de la Dirección General de Impuestos Internos y la Dirección General de Aduanas, con el fin de garantizar el uso adecuado de los beneficios fiscales otorgados.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...