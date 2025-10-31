Asamblea aprueba decreto para adelantar aguinaldo a pensionados

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Los diputados aprobaron disposiciones especiales y transitorias relativas al pago de la pensión de Navidad a las personas retiradas y del beneficio adicional anual (aguinaldo), previsto en la Ley Integral del Sistema de Pensiones, así como el pago de cuotas alimenticias, para que sean entregados antes del 5 de diciembre.

Las pensiones podrán ser pagadas desde la fecha de entrada en vigencia del presente decreto en el Diario Oficial hasta el quinto día hábil del mes de diciembre de 2025. El objetivo, según lo expresado por los legisladores, es homologar el pago del correspondiente aguinaldo y de la compensación adicional aprobada con las reformas al Código de Trabajo y a la Ley sobre la Compensación Adicional en Efectivo, realizadas el pasado 15 de octubre.

Es de recordar que los parlamentarios aprobaron modificaciones al Código de Trabajo para ejecutar la entrega anticipada del aguinaldo a los empleados, tanto del sector público como privado, garantizando los derechos de los trabajadores en situaciones especiales, como despidos o contratos no cumplidos en su totalidad, permitiendo que este se realice entre el 20 de octubre y el 20 de diciembre de cada año fiscal.

Para el proceso de cancelación a los pensionados, cada institución previsional deberá fijar y comunicar una fecha específica para la cancelación de las citadas prestaciones, dentro del período dispuesto, sin que se exceda de la fecha límite de pago.

Sobre las pensiones alimenticias; es de recordar que desde 1997 por decreto, las instituciones públicas y privadas deben retener a sus empleados obligados el pago de las pensiones alimenticias equivalentes al 30% de la compensación o aguinaldo que reciban. Con el decreto aprobado, se establece que el pago de la pensión alimenticia podrá realizarse desde la vigencia del decreto “hasta el 1 de diciembre de 2025”.

El decreto de 1997 faculta a los jueces de familia y a la Procuraduría General de la República (PGR) para que ordenen a los pagadores de las instituciones públicas y privadas la retención de empleados obligados al pago de pensiones alimenticias.

El diputado Raúl Chamagua aclaró que los montos y criterios del pago de las pensiones se mantienen y destacó la importancia del “movimiento económico” que da el país el pago de los aguinaldos.

“Aguinaldo es un reconocimiento al esfuerzo y la dedicación de cada trabajador y en este caso a toda esa fuerza laboral que brindaron en su momento los ya retirados”, señaló el diputado de Nuevas Ideas, Raúl Chamagua.

Además, apuntó que dicho reconocimiento financiero “da un movimiento económico al país”, pues con el desembolso de aguinaldo impulsa el comercio local.

