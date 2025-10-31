GOES anuncia pago de aguinaldo y bonos a pensionados

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El presidente de la República, Nayib Bukele, informó que a partir de este viernes se podía hacer efectivo el pago de aguinaldos a pensionados del sistema público y publicado tras la disposición aprobada por la Asamblea en la plenaria de esta semana.

Bukele destacó en sus redes sociales que gracias a la nueva ley que permite el pago anticipado de aguinaldos, este viernes “se realizará el pago de los aguinaldos y bonos anuales a todos los pensionados, tanto del sistema público como del privado”.

Según Bukele, esto beneficiaría directamente a 237,000 familias salvadoreñas y “contribuiría” a acelerar la reactivación económica del país. Es de contextualizar que la Asamblea Legislativa aprobó disposiciones especiales y transitorias relativas al pago de la pensión de Navidad a las personas retiradas y del beneficio adicional anual (aguinaldo), previsto en la Ley Integral del Sistema de Pensiones, así como el pago de cuotas alimenticias.

Esta medida se suma a la adoptada la semana pasada, cuando se pagaron los aguinaldos al 100% de los trabajadores del Gobierno, beneficiando (ambas medidas) directamente a más de 400,000 familias e impulsando de forma anticipada la economía nacional, destacó Bukele en sus redes sociales.

El mandatario recordó que, para el empleador, y en este caso, para las administradoras de fondos de pensiones, la medida es opcional. “El trabajador no está obligado a utilizar su aguinaldo de inmediato; puede mantenerlo en su cuenta si así lo prefiere”, comentó Bukele.

Según el jefe de Estado, la disposición de entregar los aguinaldos a pensionados “es posible gracias a los excedentes de caja existentes tanto en el sistema público como en el privado (no debe confundirse con dinero sobrante; significa que ambos sistemas cuentan con suficiente liquidez, lo que permite realizar pagos anticipados)”.

En resumen, puntualizó Bukele la política “dinamiza la economía”, beneficia directa e indirectamente a cientos de miles de familias y negocios, y no representa pérdidas para nadie.

Sin embargo, colectivamente se ha cuestionado estas decisiones, por el hecho que busca “desviar la atención” de otros temas; además familias podrían utilizar el aguinaldo para estabilizarse en una situación particular, otros, que ven el aguinaldo como un ingreso extra que sirve para financiar los gastos de fin de mes e inicios de enero con la temporada escolar.

